Маскирана банда упала у стан Кинезу, везали га и мучили

Извор:
Телеграф
02.03.2026
10:53
Коментари:0
Трочлана банда упала је у стан кинеског држављанина З. В. (46) у београдском насељу Ледине.
Након бруталне тортуре, побјегли су са 2.000 евра.
У четвртак увече, мирно насеље Ледине било је поприште језивог разбојништва које подсјећа на сцене из акционих филмова. Три непозната, маскирана лица упала су у стан који изнајмљује држављанин Кине, З. В. (46), и над њим вршила вишечасовну тортуру.
Нападачи су упали у објекат изненада, а према информацијама из истраге, одмах су онеспособили жртву. Несрећном човјеку су везали руке и ноге, а како би спријечили запомагање, преко уста су му залијепили широку селотејп траку.
Драма је кулминирала када су разбојници потегли нож, пријетећи жртви убиством уколико не открије гдје крије новац. Преплашени З. В. је на крају попустио и показао на мјесто гдје је држао готовину.
Иако је претрпио страшно насиље, разбојници су из стана однијели релативно малу суму новца у односу на показану суровост.
Србија
Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића
С обзиром на то да живи као подстанар, З. В. сумња да је неко пратио његово кретање или имао информацију да код себе посједује одређену своту новца, због чега је циљано нападнут баш у четвртак увече.
Случај је одмах пријављен полицији, а истрагу је преузело Треће основно јавно тужилаштво у Београду.
"Полиција интензивно ради на идентификацији три НН лица. Узимају се изјаве свједока, провјеравају се снимци са околних надзорних камера и трагови са лица мјеста", наводи извор близак истрази.
Потрага за нападачима је у току, а становници Ледина су након овог инцидента узнемирени, захтијевајући веће присуство полицијских патрола у овом делу града, преноси Телеграф.
Србија
3 ч0
Република Српска
3 ч5
Сцена
3 ч0
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму