Чека ли нас најтоплија година у историји?

Атмосферско-океански феномен познат као Ел Нињо могао би се формирати касније ове године, што би могло да доведе до рекордно високих температура. Шанса да ће се Ел Нињо развити између јула и септембра је од 50 до 60 одсто, показују подаци америчке Националне администрације за океане и атмосферу.
Свјетска метеоролошка организација објавиће нове информације о Ел Нињу у уторак.
Ел Нињо и његова хладнија „сестра“ Ла Ниња су двије фазе природног климатског обрасца у тропском Пацифику познатог као Ел Нињо–јужна осцилација (ЕНСО).
Перуански и еквадорски рибари сковали су термин Ел Нињо („дјечак“ или „дијете Христос“) у 19. вијеку због појаве необично топле океанске струје поред обале која им је смањивала улов непосредно прије Божића. Научници су изабрали име Ла Ниња („дјевојчица“) као супротност Ел Нињу. Између ова два догађаја постоји „неутрална“ фаза.
Ел Нињо може да ослаби сталне пасатне вјетрове који дувају од истока ка западу преко тропског Пацифика, утичући на временске прилике дјеловањем на кретање топле воде широм овог огромног океана.
Ово слабљење загријава обично хладније централне и источне дијелове океана, мијењајући падавине изнад екваторијалног Пацифика и обрасце вјетрова широм свијета. Вишак топлоте на површини Пацифика ослобађа енергију у атмосферу која може привремено да подигне глобалне температуре, због чега су године Ел Ниња често међу најтоплијим у историји.
- Под једнаким осталим условима, типичан Ел Нињо обично изазива привремено повећање просјечне глобалне температуре за око 0,1°Ц до 0,2°Ц - рекао је за АФП Нет Џонсон, метеоролог из НОАА.
Ел Нињо се јавља на сваких двије до седам година. Обично доводи до сушнијих услова у југоисточној Азији, Аустралији, јужној Африци и сјеверном Бразилу, а до влажнијих услова на Рогу Африке, у јужним дијеловима Сједињених Држава, Перуу и Еквадору.
Посљедњи Ел Нињо догодио се 2023. и 2024. године, допринијевши томе да 2023. буде друга најтоплија година у историји, а 2024. апсолутни рекордер.
Карло Буонтемпо, директор Сервиса за климатске промјене Коперник Европске уније, рекао је за АФП у јануару да би 2026. могла бити „још једна рекордна година“ ако се Ел Нињо појави.
- Међутим, утицај Ел Ниња био би већи 2027. него 2026. године ако се он развије у другој половини ове године - рекао је Тидо Семлер, климатски научник из Националне метеоролошке службе Ирске.
- Потребно је вријеме да глобална атмосфера реагује на Ел Нињо. Ипак, постоји ризик да 2026. буде најтоплија година у историји чак и без Ел Ниња, због тренда глобалног загријавања. Година 2027. суочила би се са повећаним ризиком да постане рекордно топла ако се Ел Нињо развије у другој половини 2026. године - рекао је Семлер за АФП.
Посљедња епизода Ла Ниње била је релативно слаба и краткотрајна; почела је у децембру 2024. и требало би да уђе у неутралну фазу током периода између фебруара и априла.
Ла Ниња хлади источни Тихи океан у периоду од отприлике једне до три године, стварајући супротне ефекте на глобалне временске прилике у односу на Ел Нињо. Она доводи до влажнијих услова у дијеловима Аустралије, југоисточне Азије, Индије, југоисточне Африке и сјеверног Бразила, док узрокује сушније услове у дијеловима Јужне Америке.
Ла Ниња није спријечила 2025. годину да буде трећа најтоплија у историји мјерења.
НОАА је у фебруару усвојила нови начин одређивања Ел Нињо и Ла Ниња. Стари Океански индекс Ниња (ОНИ) упоређивао је тромјесечну просјечну температуру површине мора у једном региону Пацифика са тридесетогодишњим просјеком у истој области. Међутим, пошто се океани убрзано загријавају, тај стари тридесетогодишњи просјек може бити застарио.
Нова метода, Релативни океански индекс Ниња (РОНИ), пореди колико је источни-централни Пацифик топао или хладан у односу на остатак тропских предјела. НОАА је саопштила да је РОНИ „јаснији и поузданији начин“ за праћење Ел Ниња и Ла Ниње у реалном времену.
