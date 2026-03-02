У Хагу настављено суђење Тачију по оптужници за ометање правде

Извор:
Пред Специјализованим вијећима у Хагу данас је на суђењу бившим припадницима тзв. ОВК Хашиму Тачију, Башкиму Смакају, Иснију Киљају, Фадиљу Фазљијуу и Хајредину Кучију по оптужници за ометање правде одбрана започела унакрсно испитивање првог свједока тужилаштва.
Свједок свједочи уз заштитне мјере као Свједок 7.
Суђење у овом предмету почело је 27. фебруара, а специјализовани тужилац Кимберли Вест је у уводној ријечи изјавила да су оптужени вршили системске напоре покушавајући да утичу на свједоке у одвојеном предмету против Тачија за ратне злочине и откривали повјерљиве податке о свједоцима, са циљем да спријече правично суђење.
Она је рекла да је Тачи руководио планом системског утицаја на свједоке кршећи судске одлуке донесене како би свједоци и жртве могли слободно да свједоче.
Саоптужени - Башким Смакај, Исни Киљај, Фадиљ Фазљију и Хајредин Кучи - терете се за незаконито учешће у тим кривичним дјелима.
Према оптужници, у периоду од 12. априла до 2. новембра 2023, током одвојених, непривилегованих посјета у притворском објекту, Хашим Тачи је пружио Смакају, Киљају, Фазљијуу и Кучију повјерљиве информације о свједоцима тужилаштва у одвојеном предмету који се против Тачија води по оптужници за ратне злочине, наложио им да утичу на свједочење свједока тужилаштва и давао им детаљна упутства како то да учине.
Укупно три свједока тужилаштва треба да свједоче на суђењу, а рок за завршетак њихових изјава је 13. март.
Тачи је у притвору у Хагу од новембра 2020. године, а у одвојеном поступку му се суди за ратне злочине и злочине против човјечности.
У поступку по оптужници за ратне злочине против Тачија и још тројице бивших вођа тзв. ОВК, тужилаштво је у завршној ријечи затражило по 45 година затвора за сву четворицу оптужених.
