Сијарто: Зеленски лаже

02.03.2026
12:55
Владимир Зеленски лаже о наводној неисправности нафтовода „Дружба“, а то доказују сателитски снимци, изјавио је министар спољних послова Мађарске Петер Сијарто.
„Анализирали смо сателитске снимке дијела нафтовода ‘Дружба’ који је важан за Мађарску. Они јасно показују да председник Зеленски лаже и да не постоје никакви технички или инжењерски разлози за блокаду нафтовода ‘Дружба’“, рекао је Сијарто у видео-обраћању.
Кијев је 27. јануара обуставио транзит руске нафте ка Мађарској, наводећи да је дошло до оштећења опреме на западу земље. Сијарто је том приликом изјавио да је блокада политички притисак.
Након тога, Будимпешта је обуставила испоруке дизела Украјини и блокирала одобравање кредита Европске уније Кијеву у износу од 90 милијарди евра, преноси Спутњик.
