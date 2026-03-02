Logo
Људи не одустају од теорије клонираног глумца: "Ово није прави Џим Кери"

Извор:

Курир

02.03.2026

12:53

Коментари:

0
Глумац Џим Кери
Фото: Tanjug/AP Photo/Thomas Padilla

Џим Кери је на додјели награда примио Почасног Цезара, али су друштвене мреже преплавиле спекулације о његовом изгледу и идентитету.

Ријетко појављивање Џима Керија на 51. додјели награда César Awards у Паризу 26. фебруара, где је примио Почасног Цезара за животно дјело, требало је да буде свечани омаж његовој каријери.

И био је – барем унутар дворане IOlympia.

Шездесетчетворогодишњи глумац одржао је емотиван говор на течном француском језику, захвалио се породици, покојном оцу и сарадницима, међу којима и редитељу Мајкл Гондри. Публика га је испратила овацијама.

На интернету? Почео је хаос.

"То није он"

Готово одмах по објављивању фотографија и снимака, друштвене мреже преплавиле су спекулације:

"Ко је овај човјек?";

"Непрепознатљив.";

"То није прави Џим Кери."

Најекстремнија теорија тврди да је "прави" Кери преминуо између 2015. и 2017. године и да је замењен двојнком, клоном или "пројектним глумцем". Као "доказ" наводе се наводне промене у боји очију, облику носа и вилице, зубима, грађи тијела, па чак и смиренијем понашању. Теорије су се прошириле на платформама попут Иксa, Редита и ТикТока, уклапајући се у шири наратив о познатим личностима које су наводно "замијењене", међу којима је, како многи спекулишу, од недавно и Селена Гомез.

Но, не постоји никакав кредибилан доказ који подржава ове тврдње - нема званичних записа, цурења информација нити потврда било каквих тврдњи о замијени идентитета.

Стручњаци за естетску хирургију примјећују да је могуће да је глумац освјежио изглед - затегнутија линија вилице, глађи врат и суптилне промјене у средњем дијелу лица могли би указивати на фејслифтинг, филере или блефаропластику. Уз то, носи дужу, офарбану црну косу и дјелује смиреније него у млађим данима.

Другим ријечима - године, стил и можда естетске интервенције.

Тежак период иза рефлектора

Да би се разумјеле ове спекулације, потребно је сагледати последњих 10 до 15 година његовог живота.

Након огромног успеха током 90-их и 2000-их, Кери је прошао кроз изузетно тежак период.

Његова бивша партнерка, Катриона Вајт, преминула је 2015. године. Услиједиле су тужбе и медијски притисак, који су до 2018. одбачени. Глумац је отворено говорио о депресији и повукао се из Холивуда око 2017. године, селећи се на Хаваје и посвећујући се сликању, писању и духовности.

Године 2022. најавио је пензију, рекавши: "Урадио сам довољно. Ја сам довољан." Ипак, селективно се враћа пројектима који га инспиришу.

Кери је деценијама био симбол физичке комедије, еластичне мимике и френетичне енергије. Када публика види смиренијег, зрелијег мушкарца са другачијом фризуром и суптилно промијењеним цртама лица - шок је готово неминован. Али шок није доказ завјере.

Најједноставније објашњење често је и да је ријеч о човеку који је прошао кроз тешке животне фазе, природно остарио, можда освежио изглед и изабрао мир уместо рефлектора, преноси Курир.

