Од једне карте можете да зарадите за стан: Провјерите да ли имате баш ову

Извор:
Дневник.хр
02.03.2026
12:04

Провјерите да ли имате вриједне Покемон карте у фиоци које могу донијети богатство. Неки примјерци достижу цијене луксузних некретнина.
Ако вјерујеш да су Покемони само симпатична успомена из дјетињства, можда је право вријеме да претражиш старе кутије на тавану. Ове године франшиза обиљежава 30 година постојања, док тржиште колекционарских Покемон карата биљежи праву експанзију.
Поједине карте данас достижу вриједност луксузних некретнина, а ријетки примјерци су својим власницима донијели богатство практично преко ноћи.
Некада виђен искључиво као дечја игра, Покемон је данас дио великог колекционарског тржишта:
Франшиза сваке године прода милијарде карата.
Ријетки и очувани примјерци на аукцијама постижу вртоглаве цијене - од десетина хиљада до више милиона долара.
Примјер: Јутјуб звијезда Логан Паул продао је једну од најријеђих карата, Pikachu Illustrator, за 16,492 милиона долара.
Највредније Покемон карте
Додијељивана побједницима јапанског такмичења у цртању 1998. године.
Укупно је израђено 39 примерака, од којих је 10 оцијењено као потпуно нетакнуто.
Логан Паул је 2021. купио примјерак са оцјеном ПСА 10 и продао га сину бившег директора комуникација Беле куће за 16,492 милиона долара.
Додијељивана најбољим играчима на првом званичном Покемон турниру у Јапану (1997–1998).
Постоји свега 14 примерака, а већина је оштећена.
Један очуван примерак достигао је цијену од 3 милиона долара.
Charizard „без сијенке“ представља рани штампани примерак из основног сета, без тамног руба.
Процјене говоре да је произведено између 4.000 и 10.000 примерака, али је већина оштећена.
Примјерак са оцјеном ПСА 10 продат је 2022. године за 420.000 долара.
Нео Генесис Холо Лугиа из 2000. године такође је изузетно редак, јер су многе карте оштећене или изгубљене.
Постоји 41 примјерак са оцјеном ПСА 10, док су само три добила максималну оцјену „нетакнуто“. Један такав примјерак продат је 2021. за 144.300 долара.
Пандемија и талас носталгије додатно су подстакли интересовање за Покемон картама
Према Card Ladder Indexu, вриједност популарних карата порасла је 6.208 одсто од маја 2004. године.
Само у јануару ове године на Покемон карте потрошено је 450 милиона долара.
Примјер: карта Генгар & Mimikyu GX (2019) данас вриједи 1.323 долара, што је више него двоструко у односу на прошлу годину.
Још 1999. године паковање од 11 Покемон карата могло се купити за 1,50 до 2 фунте.
Данас поједине карте достижу вриједности које могу у потпуности промијенити живот њихових власника. Покемон карте одавно нису само игра – постале су озбиљан инвестициони и колекционарски феномен, преноси Дневно.хр.
