Већ је почело: Нагли раст цијена нафте

Цијене нафте скочиле су више од 8 одсто након напада на Иран, што је изазвало снажну реакцију на свјетским тржиштима и унијело додатну неизвјесност међу инвеститоре који прате развој ситуације на Блиском истоку.
Нагли раст забиљежен је већ у раним јутарњим сатима на лондонском и америчком тржишту, гдје су цијене барела у кратком периоду осјетно порасле.
Трговци упозоравају да би даљња ескалација сукоба могла озбиљно угрозити стабилност глобалне снабдијевања.
Посебна пажња усмјерена је на Хормушки мореуз, једну од најважнијих свјетских рута за транспорт нафте, кроз који пролази значајан дио укупне свјетске производње.
Свако ограничавање промета кроз тај пролаз аутоматски повећава притисак на цијене енергената.
Аналитичари истичу да би у случају дуготрајнијих тензија могло доћи до додатног раста цијена, што би се одразило и на крајње потрошаче кроз скупље гориво и транспорт.
Оваква кретања додатно оптерећују глобалну економију, која се већ суочава с инфлаторним притисцима. Цијене су скочиле у тренутку када су тржишта очекивала стабилизацију, па остаје отворено питање хоће ли се ситуација смирити или ће нова дешавања донијети додатне поремећаје.
