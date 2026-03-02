Logo
Large banner

Већ је почело: Нагли раст цијена нафте

Извор:

Агенције

02.03.2026

08:45

Коментари:

0
Већ је почело: Нагли раст цијена нафте
Фото: Pixabay

Цијене нафте скочиле су више од 8 одсто након напада на Иран, што је изазвало снажну реакцију на свјетским тржиштима и унијело додатну неизвјесност међу инвеститоре који прате развој ситуације на Блиском истоку.

Нагли раст забиљежен је већ у раним јутарњим сатима на лондонском и америчком тржишту, гдје су цијене барела у кратком периоду осјетно порасле.

Гориво

Друштво

Шта се дешава у БиХ: Колапс усред ноћи на неким пумпама - ВИДЕО

Трговци упозоравају да би даљња ескалација сукоба могла озбиљно угрозити стабилност глобалне снабдијевања.

Посебна пажња усмјерена је на Хормушки мореуз, једну од најважнијих свјетских рута за транспорт нафте, кроз који пролази значајан дио укупне свјетске производње.

Свако ограничавање промета кроз тај пролаз аутоматски повећава притисак на цијене енергената.

Аналитичари истичу да би у случају дуготрајнијих тензија могло доћи до додатног раста цијена, што би се одразило и на крајње потрошаче кроз скупље гориво и транспорт.

Пензионер

Србија

Стижу нова правила за одлазак у пензију: Ево шта се мијења

Оваква кретања додатно оптерећују глобалну економију, која се већ суочава с инфлаторним притисцима. Цијене су скочиле у тренутку када су тржишта очекивала стабилизацију, па остаје отворено питање хоће ли се ситуација смирити или ће нова дешавања донијети додатне поремећаје.

Подијели:

Тагови :

Нафта

gorivo

Иран вијести

Израел

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Биткоин ухватио залет за нови рекорд

Економија

Биткоин ухватио залет за нови рекорд

2 ч

0
Разлог узнемирује: Товљачи купују прасиће из увоза иако су домаћи јефтинији

Економија

Разлог узнемирује: Товљачи купују прасиће из увоза иако су домаћи јефтинији

2 ч

0
Цијене кафе у бањалучким кафићима изазивају главобољу

Економија

Цијене кафе у бањалучким кафићима изазивају главобољу

14 ч

1
Прасићи тренутно нису скупи, али једна ствар мијења ствар

Економија

Прасићи тренутно нису скупи, али једна ствар мијења ствар

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

43

Министар здравља саопштио нове информације о стању Ивице Дачића

10

42

Ове српске пјевачице су купиле станове у Дубаију: Један вриједи пола милиона евра

10

42

Хоће ли "васкрснуће" Шаровића и Босића предати Станивуковићу кандидатуру

10

37

Мушкарац покушао ући у трамвај, па га ударила врата

10

30

Бомбе падале током утакмице - убијено 20 одбојкашица

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner