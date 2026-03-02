Стижу нова правила за одлазак у пензију: Ево шта се мијења

02.03.2026
08:44
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање (Фонд ПИО) измијенио је обрасце захтијева доступне на званичном сајту, као и у оквиру електронског сервиса е-Шалтер.
Грађани ће убудуће, поред броја телефона, моћи да оставе и и-мејл адресу као контакт податак, док су поједини формулари допуњени информацијама које се односе на стаж остварен у иностранству.
На званичном сајту Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, у рубрици „Обрасци“, као и у оквиру електронског сервиса е-Шалтер, извршене су измјене образаца захтева из области остваривања права, матичне евиденције и исплате.
У појединим случајевима промијењен је садржај образаца, док су неки допуњени новим пољима која се односе на податке о стажу оствареним у иностранству.
Обрасци су усклађени са измјенама законодавства Републике Србије, а извршене су и измјене у оквиру спискова доказа које странке прилажу уз захтјеве. Једна од новина је и то што ће грађани, поред постојећег поља за број телефона, сада моћи да унесу и своју и-мејл адресу, што би требало да омогући бржу и ефикаснију комуникацију са Фондом.
Из Фонда ПИО наводе да нису измијењени обрасци потврда о животу, као ни обрасци из области матичне евиденције које преузимају и попуњавају послодавци.
Увођењем нових образаца, број формулара који су се налазили на сајту Фонда смањен је са 190 на 62. Сви обрасци сада су обједињени у оквиру рубрике под називом „Захтјеви у вези са остваривањем права“, што би, према наводима Фонда, требало да олакша сналажење грађанима и допринесе краћем трајању поступка, под условом да су унијети сви потребни подаци и приложена комплетна документација, преноси Камитица.
