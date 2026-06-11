Језива трагедија: Аутомобил ударио групу бициклиста, погинуло двоје дјеце и одрасла особа

Аутор:АТВ
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Двоје дјеце и одрасла особа погинули су у руралном подручју на југу Холандије када је аутомобил ударио групу бициклиста који су били на школском камповању, саопштиле су локалне службе за ванредне ситуације.
Тешко је повријеђено још четворо дјеце, која су пребачена у болнице у Холандији и оближњој Белгији.
У саопштењу се наводи да су мртви и повријеђени били дио групе од 14 школараца и два пратиоца.
Полиција истражује узрок трагедије на локалном путу који пролази између пољопривредних поља у близини малог града Вогелварде, око 200 километара јужно од Амстердама.
Власти нису објавиле податке о возачу аутомобила, преноси АП.
Фотографија објављена у холандским медијима приказује аутомобил у пољу поред пута, са разбијеним вјетробраном и оштећеним поклопцем мотора.
Овакви инциденти са више бициклиста ријетки су у Холандији, гдје је вожња бицикла укоријењена у свакодневни живот и гдје готово сви путеви имају бициклистичке стазе, преноси Срна.
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