Колапс у Бањалуци: Три удеса потпуно закочила саобраћај

Аутор:АТВ
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Возаче и путнике јавног превоза који послијеподне путују из Бањалуке дочекао је саобраћајни колапс.
На излазу из Бањалуке поподне су се догодиле чак три саобраћајне незгоде, због чега је дошло до потпуног саобраћајног колапса, а кретање возила је посебно отежано и успорено на читавом правцу према Приједорској петљи.
До удеса је дошло у насељима Лазарево и Дервиши.
Судар два аутомобила догодио се на раскрсници у близини Амбуланте Лазарево, док су се преостале двије незгоде десиле у Дервишима.
Једна незгода се догодила на раскрсници код тржног центра Корт, а друга на скретању код тржног центра ФИС.
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