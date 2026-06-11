Колапс у Бањалуци: Три удеса потпуно закочила саобраћај

На излазу из Бањалуке поподне су се догодиле чак три саобраћајне незгоде, због чега је дошло до потпуног саобраћајног колапса, а кретање возила је посебно отежано и успорено на читавом правцу према Приједорској петљи.

До удеса је дошло у насељима Лазарево и Дервиши.

Судар два аутомобила догодио се на раскрсници у близини Амбуланте Лазарево, док су се преостале двије незгоде десиле у Дервишима.

Једна незгода се догодила на раскрсници код тржног центра Корт, а друга на скретању код тржног центра ФИС.