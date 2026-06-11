Ко је одбацио ”Зољу” у контејнер? Полиција трага за починиоцем

Аутор:Огњен Матавуљ
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Бањалучка полиција интезивно трага за неодговорним појединцем који је у контејнер у насељу Лауш одбацио ручни ракетни бацач ”Зољу”, која се активирала у камиону ”Чистоће”.
У ПУ Бањалука наводе да под надзором Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци предузимају мјере и радње у циљу расвјетљавања кривичних дјела изазивање опште опасности и недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја и откривања починиоца.
Подсјећају да је радник ”Чистоће” пријавио да је приликом пражњења контејнера дошло до активирања непознате минско – експлозивне направе у камиону за одвоз комуналног отпада.
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У камиону на Лаушу експлодирала ”Зоља”!
”На лице мјеста изашли су полицијски службеници и служебници Републичке управе цивилне заштите Републике Српске, а извршеним увиђајем утврђено је да је у унутрашњости камиона за одвоз отпада дошло до активирања минско – експлозивног средства РБР М80 ”Зоља”, а које је било одбачено у контејнер за одлагање кућног отпада. Усљед експлозије дошло је до оштећења унутрашњости транспортног дијела камиона”, наводе у ПУ Бањалука.
Хроника
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Полиција апелује на грађане да се понашају одговорно, те да оружје или минско – експлозивна средства не остављају на јавним мјестима, већ да позову надлежну полицијску станицу или Републичку управу цивилне заштите Републике Српске, како би се исти безбједно уклонили.
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