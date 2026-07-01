Запаљен центар за лијечење еболе, убијен полицајац

Аутор:АТВ редакција
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Група људи запалила је центар за лијечење еболе на истоку Демократске Републике Конго, а током нереда један полицајац је убијен, а двије особе су повријеђене, саопштили су званичници.
Неколико пацијената заражених еболом, заједно са појединцима који показују симптоме вируса опасног по живот, побјегло је из центра за лијечење у селу Бафвабанго, у провинцији Итури, пренијела је агенција ДПА.
Група гњевних младих људи покушала је да блокира безбједно сахрањивање жртве за коју се сумњало да је умрла од еболе, упркос томе што је породица већ дала пристанак, преноси Срна.
Центар је потпуно изгорио, а медицинско особље није наставило рад јер се плаши за безбједност.
У ДР Конгу је потврђено близу 400 смртних случајева од еболе, пишу Независне новине.
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Вирус наставља да се шири источним дијелом Конга јер неповјерење међу локалним заједницама отежава напоре медицинских и хуманитарних радника.
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