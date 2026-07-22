Logo

Српски логораши настављају свједочење пред америчким истражиоцима

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 07:12

Коментари:

10
Српски логораши настављају свједочење пред америчким истражиоцима
Фото: ATV

Српски логораши Недељко Благојевић и Предраг Николић из Дервенте, који су преживјели тортуре у злогласном логору Рабић у Дервенти 1992. године, свједочиће данас пред америчким истражиоцима-тужиоцима.

Пред америчким истражиоцима су у Основном суду у Дервенти до сада свједочили доктор Жељко Стајчић, Драго Кнежевић и Борислав Миоданић из Дервенте.

Планирано је да до сутра исказе да укупно осам српских логораша.

СПЦ

Друштво

Данас је велики празник: Славимо свеца чија је молитва чудотворна

У логору Рабић било је заточено 120 Срба, док је укупно кроз дервентске логоре прошло више стотина српских цивила.

Предсједник Организације за тражење погинулих бораца и несталих цивила из Брода Марко Грабовац предаће данас америчким тужиоцима експертизу о почињеним ратним злочинима у логорима за Србе на подручју Брода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

логораши

Дервента

Америка

свједочење

Коментари (10)

Више из рубрике

Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске

Република Српска

Минић: Институције ће бити уз своје пољопривреднике у Херцеговини

12 ч

6
Тања Вукомановић и Бојан Кресојевић

Република Српска

Посланици ПДП-а предали приједлог Закона о измјенама и допунама закона о раду

13 ч

2
Минић: Крајишници међу највећим српским жртвама двадесетог вијека

Република Српска

Минић: Крајишници међу највећим српским жртвама двадесетог вијека

14 ч

0
Припадници Првог диверзантског одреда Главног штаба ВРС Драгомир Андан, Милад Нерић, Рајко Ранковић, Раденко Антић

Република Српска

Ратни подвизи и херојство који не блиједе

14 ч

4

  • Најновије

10

26

Страва у Лесковцу: Комшија увукао дјевојчицу у ауто и закључао је

10

26

Комшија киднаповао дијете: Силом је увукао у ауто и одвео својој кући

10

22

Невесиње овако нешто не памти: Херцеговину опустошило невријеме

10

14

Доналд Трамо одобрио нуклеарни споразум са Саудијском Арабијом

10

12

Невјероватан скандал: Боловала 19 година, па тужила државу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима