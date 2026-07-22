Српски логораши настављају свједочење пред америчким истражиоцима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:10
Српски логораши Недељко Благојевић и Предраг Николић из Дервенте, који су преживјели тортуре у злогласном логору Рабић у Дервенти 1992. године, свједочиће данас пред америчким истражиоцима-тужиоцима.
Пред америчким истражиоцима су у Основном суду у Дервенти до сада свједочили доктор Жељко Стајчић, Драго Кнежевић и Борислав Миоданић из Дервенте.
Планирано је да до сутра исказе да укупно осам српских логораша.
Друштво
Данас је велики празник: Славимо свеца чија је молитва чудотворна
У логору Рабић било је заточено 120 Срба, док је укупно кроз дервентске логоре прошло више стотина српских цивила.
Предсједник Организације за тражење погинулих бораца и несталих цивила из Брода Марко Грабовац предаће данас америчким тужиоцима експертизу о почињеним ратним злочинима у логорима за Србе на подручју Брода.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
12 ч6
Република Српска
13 ч2
Република Српска
14 ч0
Република Српска
14 ч4
Најновије
10
26
10
26
10
22
10
14
10
12
Тренутно на програму