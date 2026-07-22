Крволочни тропски вирус стигао у Европу, симптоми су језиви

Аутор:АТВ редакција
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Вирус чикунгуња, који изазива језиве болове у зглобовима, раније је био ограничен на тропе, а сада се због климатских промјена убрзано шири европским континентом.
Међутим, ситуација се драстично промијенила: током двије хиљаде двадесет и пете године Француску и Италију захватиле су обимне епидемије са стотинама забиљежених случајева.
Према најновијим истраживањима, усљед глобалних климатских промјена, комарци који преносе овај вирус сада могу да опстану и шире заразу у чак двадесет и девет европских држава, укључујући и регионе Централне Европе.
Ови подаци произилазе из студије објављене у научном часопису "Journal of the Royal Society Interface". У новој анализи, аутори су по први пут обухватно процијенили утицај температуре на инкубациони период вируса чикунгуња унутар азијског тиграстог комарца, врсте која се убрзано шири европским континентом.
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Истраживачи су открили да је минимална температура потребна за пренос вируса између тринаест и четрнаест степени Целзијуса, што је за два зарез пет степени ниже него што се раније претпостављало. То практично значи да сезона ризика траје знатно дуже него што се мислило:
Експерти упозоравају да се Европа загријева знатно брже од остатка планете. Сандип Тегар из Британског центра за екологију и хидрологију истиче да је стопа глобалног отопљења у Европи готово двоструко већа од глобалног просјека. Због тога је доња температурна граница за ширење вируса изузетно важна, а нове процјене показују да је ширење болести ка сјеверу континента само питање времена.
Са овим ставом сагласан је и коаутор студије Стивен Вајт, који подсјећа да би прије двадесет година тврдња да ће болести попут чикунгуње и денга грознице постати уобичајене у Европи звучала потпуно нестварно. Данас је то реалност узрокована комбинацијом експанзије инвазивних врста комараца и климатских промјена, преноси коктејл.азет.ск.
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