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Крволочни тропски вирус стигао у Европу, симптоми су језиви

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 08:07

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Докторица са црним ноктима и наочарима сједи за столом и куца на тастатури.
Фото: Unsplash

Вирус чикунгуња, који изазива језиве болове у зглобовима, раније је био ограничен на тропе, а сада се због климатских промјена убрзано шири европским континентом.

Међутим, ситуација се драстично промијенила: током двије хиљаде двадесет и пете године Француску и Италију захватиле су обимне епидемије са стотинама забиљежених случајева.

Према најновијим истраживањима, усљед глобалних климатских промјена, комарци који преносе овај вирус сада могу да опстану и шире заразу у чак двадесет и девет европских држава, укључујући и регионе Централне Европе.

Нижи температурни праг за пренос вируса

Ови подаци произилазе из студије објављене у научном часопису "Journal of the Royal Society Interface". У новој анализи, аутори су по први пут обухватно процијенили утицај температуре на инкубациони период вируса чикунгуња унутар азијског тиграстог комарца, врсте која се убрзано шири европским континентом.

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Истраживачи су открили да је минимална температура потребна за пренос вируса између тринаест и четрнаест степени Целзијуса, што је за два зарез пет степени ниже него што се раније претпостављало. То практично значи да сезона ризика траје знатно дуже него што се мислило:

  • Шпанија, Португалија, Италија и Грчка: Пренос вируса могућ је дио године дужи од шест мјесеци.
  • Белгија, Француска, Њемачка и Швајцарска: Ризик постоји током три до пет мјесеци у години.
  • Југоисток Енглеске: Сезона преноса траје око два мјесеца годишње.

Ширење ка сјеверу је само питање времена

Експерти упозоравају да се Европа загријева знатно брже од остатка планете. Сандип Тегар из Британског центра за екологију и хидрологију истиче да је стопа глобалног отопљења у Европи готово двоструко већа од глобалног просјека. Због тога је доња температурна граница за ширење вируса изузетно важна, а нове процјене показују да је ширење болести ка сјеверу континента само питање времена.

Са овим ставом сагласан је и коаутор студије Стивен Вајт, који подсјећа да би прије двадесет година тврдња да ће болести попут чикунгуње и денга грознице постати уобичајене у Европи звучала потпуно нестварно. Данас је то реалност узрокована комбинацијом експанзије инвазивних врста комараца и климатских промјена, преноси коктејл.азет.ск.

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Тагови :

чикунгуња

комарац

вирус

Европа

симптоми

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