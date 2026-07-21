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Зашто све више људи има проблем са спавањем?

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 21:29

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Спавање је природно, периодично и физиолошки реверзибилно стање умањене будности, које карактеришу смањена перцепција и реаговање на спољашње дражи.
Фото: pexels/Vitaly Gariev

Научници из Кине открили су изненађујући разлог због којег милиони људи широм свијета имају проблема са сном. Није ријеч о неудобним јастуцима или ужурбаним мислима, већ о цријевима.

Ново истраживање, спроведено у Придруженој болници за мозак при Медицинском универзитету у Нанкингу, објављено је у медицинском часопису Генерал Псyцхиатрy. Тим предвођен др Шангјун Ши испитивао је везу између успављивања и присуства одређених врста бактерија у дигестивном систему.

Др Ши истакла је да резултати додатно потврђују постојање сложене, двосмјерне везе између несанице и микробиома цријева. Другим ријечима, не само да несаница утиче на бактерије у цријевима, већ и њихов састав може утицати на квалитет сна, преноси Еуронеwс.

Ова открића отварају могућност нових приступа у лијечењу несанице, попут регулисања нивоа цријевних бактерија примјеном пробиотика, пребиотика или чак трансплантације фекалне микробиоте. Ипак, др Ши напомиње да студија има одређена ограничења која захтијевају додатна истраживања.

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Занимљивости

Зашто сањамо бивше партнере?

Прије свега, сви учесници истраживања били су европског поријекла, што је важно јер се састав микробиома разликује међу популацијама различитих етничких и географских група. Такође, у анализи нису узети у обзир фактори попут исхране и начина живота, иако је познато да они имају значајан утицај на цријевне бактерије, као и на сложени однос између гена и окружења.

Према процјенама британског Националног здравственог система (НХС), око трећине Британаца пати од несанице, а слична ситуација биљежи се и у Сједињеним Америчким Државама.

(политика магазин)

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