Зашто све више људи има проблем са спавањем?

Аутор:АТВ редакција
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Научници из Кине открили су изненађујући разлог због којег милиони људи широм свијета имају проблема са сном. Није ријеч о неудобним јастуцима или ужурбаним мислима, већ о цријевима.
Ново истраживање, спроведено у Придруженој болници за мозак при Медицинском универзитету у Нанкингу, објављено је у медицинском часопису Генерал Псyцхиатрy. Тим предвођен др Шангјун Ши испитивао је везу између успављивања и присуства одређених врста бактерија у дигестивном систему.
Др Ши истакла је да резултати додатно потврђују постојање сложене, двосмјерне везе између несанице и микробиома цријева. Другим ријечима, не само да несаница утиче на бактерије у цријевима, већ и њихов састав може утицати на квалитет сна, преноси Еуронеwс.
Ова открића отварају могућност нових приступа у лијечењу несанице, попут регулисања нивоа цријевних бактерија примјеном пробиотика, пребиотика или чак трансплантације фекалне микробиоте. Ипак, др Ши напомиње да студија има одређена ограничења која захтијевају додатна истраживања.
Занимљивости
Зашто сањамо бивше партнере?
Прије свега, сви учесници истраживања били су европског поријекла, што је важно јер се састав микробиома разликује међу популацијама различитих етничких и географских група. Такође, у анализи нису узети у обзир фактори попут исхране и начина живота, иако је познато да они имају значајан утицај на цријевне бактерије, као и на сложени однос између гена и окружења.
Према процјенама британског Националног здравственог система (НХС), око трећине Британаца пати од несанице, а слична ситуација биљежи се и у Сједињеним Америчким Државама.
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