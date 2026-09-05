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Фотограф АТВ-а Бранко Јовић добитник престижне награде за црно-бијелу фотографију

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05.09.2026 10:04

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Фотограф Бранко Јовић
Фото: ATV

Фотограф АТВ-а и студент Академије умјетности Универзитета у Бањалуци Бранко Јовић освојио је Плаву врпцу Међународне федерације фотографске умјетности за фотографију "Пролаз у непознато".

На 15. Међународној изложби фотографија "Фото емоција 2026" Јовић је признање освојио у категорији црно-бијеле фотографије.

Фотографија "Пролаз у непознато" за коју је Јовић добио награду
Фотографија "Пролаз у непознато" за коју је Јовић добио награду
Branko Jović

"Мени лично то много значи, јер је свако прихватање фотографије на међународној изложби одређена потврда рада и додатна мотивација да наставим да се бавим фотографијом. Излажем већ неколико година и свака нова изложба донесе неко ново искуство", каже Јовић.

Он поручује да му је посебно значајно када његова фотографија буде представљена заједно са радовима аутора из различитих дијелова свијета.

"То је прилика да се мој рад види и ван локалне средине", каже Јовић.

Додјељивање награде
Додјељивање награде
ATV

Фотографије су пријављиване у четири категорије, слободна колор и црно-бијела фотографија, природа и емоција.

На овогодишњи конкурс пристигло је око 2.495 фотографија, а за изложбу је прихваћено око 715 радова у свим категоријама из Норвешке, Словеније, Велике Британије, Пољске, Турске, Сјеверне Македоније, Шпаније, Холандије, Аустрије, Мађарске, Белгије, Марока, Канаде, Азербејџана и других.

Сертификат
Сертификат

Организатор је Универзитетски фото-кино клуб "Бањалука" чија је намјера да фотографију представи као технику биљежења стварности, аутономни умјетнички израз, начин мишљења и облик комуникације.

Изложба је одржана под патронатом Међународног савеза фотографске умјетности /ФИАП/, Међународне асоцијације умјетничких фотографа /ИААП/ и Асоцијације за умјетничку фотографију БиХ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бранко Јовић

фотограф

Награда

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