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Преминула позната џез умјетница и добитница Греми награда

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03.09.2026 15:44

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Преминула џез пјевачица Касандра Вилсон
Фото: YouTube/printscreen

Џез умјетница и добитница Греми награда, Касандра Вилсон, преминула је у 70. години.

Пјевачица рођена у Мисисипију преминула је у Џексону у уторак ујутру, 1. септембра. Према изјави коју је њен менаџер дао за џез радио-станицу WBGO, Вилсон је преминула „мирно код куће, окружена породицом, блиским пријатељима и својим менаџером“. Узрок смрти за сада није саопштен.

Поводом њене смрти, на друштвеним мрежама појавиле су се бројне поруке у којима се колеге и пријатељи опраштају од ње. Пјевачица Џил Скот написала је: „Меки топли пијесак. Дубоко предење. Величанствена преливања. Страсна искреност. Милост. Интензитет. Дивна Касандра Вилсон. Заиста.“

На Инстаграму, Џулс Холанд је прокоментарисао да је вијест „тако тужна за чути“, додајући: „Шаљем љубав и саучешће свим њеним пријатељима и породици“. Скин из групе Скунк Ананси такође је одала почаст пјевачици, написавши: „Тако тужне вијести, била је дивна пјевачица, најбоље жеље њеној породици и пријатељима“.

Касандра Вилсон рођена је у Џексону, у савезној држави Мисисипи, као дијете Хермана Фоулкса Млађег и Мери Мекданијел. Као најмлађе од троје дјеце, Вилсон је одмалена била окружена Мотаун звуком и џезом, а са шест година почела је да похађа часове класичног клавира.

Током одрастања свирала је кларинет и наступала у маршевским оркестрима, док ју је отац усмјеравао да самостално научи да свира гитару користећи Мел Беј метод. Управо у том периоду Вилсон је почела да пише сопствене фолк пјесме.

Током студија масовних комуникација на Милсапс колеџу и Универзитету Џексон Стејт, свирала је у различитим саставима, укључујући Р&Б, фанк и поп кавер бендове. Након дипломирања преселила се у Њу Орлеанс, гдје је почела да гради џез каријеру, а ментори су јој били музичари попут Ерла Тарбинтона, Алвина Батисте и Елиса Марсалиса.

Након пресељења у Њујорк, Вилсон је заједно са лидером и алто-саксофонистом Стивом Колманом основала колектив М-Бејс. У том периоду фокусирала се на импровизовано пјевање и појавила се на неколико Колманових албума.

Вилсон је такође објавила низ соло албума, укључујући хваљени албум „Blue Skies“ из 1988. године, затим „New Moon Daughter“, у издању издавачке куће Blue Note, који јој је 1997. године донио Греми за најбољи џез вокални албум, као и албум „Loverly“, за који је добила још једног Гремија 2007. године.

(Телеграф)

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Тагови :

Касандра Вилсон

џез музика

преминула пјевачица

музика

смрт

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