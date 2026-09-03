Авион са тијелом генерала Ратка Младића полетио ка Београду

Аутор:АТВ редакција
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Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, који је умро у Хагу 27. августа, преузео је очево тијело, а авион са тијелом генерала Ратка Младића је полетио ка Београду.
Србија
Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира
Дарко Младић је у Хаг отишао са ћерком Анастасијом, односно Ратковом унуком и двојицом подофицира који су, за вријеме војне службе, били лични пратиоци српског генерала - Зоран Зрнић и Ђорђе Марјановић, пише Информер.
Раније данас, предсјеник Србије Александар Вучић се обратио јавности током обиласка домаћинства Петровић у Чоки и потврдио да је тијело генерала Ратка Младића преузето и да у касним поподневним сатима стиже у Србију.
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