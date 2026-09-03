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Авион са тијелом генерала Ратка Младића полетио ка Београду

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03.09.2026 16:40

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Генерал Војске Републике Српске Ратко Младић
Фото: АТВ

Дарко Младић, син генерала Ратка Младића, који је умро у Хагу 27. августа, преузео је очево тијело, а авион са тијелом генерала Ратка Младића је полетио ка Београду.

Ратко Младић

Србија

Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира

Дарко Младић је у Хаг отишао са ћерком Анастасијом, односно Ратковом унуком и двојицом подофицира који су, за вријеме војне службе, били лични пратиоци српског генерала - Зоран Зрнић и Ђорђе Марјановић, пише Информер.

Раније данас, предсјеник Србије Александар Вучић се обратио јавности током обиласка домаћинства Петровић у Чоки и потврдио да је тијело генерала Ратка Младића преузето и да у касним поподневним сатима стиже у Србију.

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Тагови :

Ратко Младић

Дарко Младић

Умро Ратко Младић

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