Огласила се супруга генерала Младића: "Ратку испуњена посљедња жеља"

Аутор:АТВ редакција
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Босиљка Младић, супруга генерала Ратка Младића, рекла је да је генералу испуњена посљедња жеља, да почива поред њихове кћерке Ане.
"Срце ми је мирније, Ратку је испуњена последња жеља, да почива поред нашег детета", рекла је Босиљка за "Вечерње новости" која је својој кући у Београду чекала да тијело генерала буде допремљено из Хага.
Србија
Познато вријеме и мјесто сахране генерала Ратка Младића
Авион у којем је ковчег са тијелом генерала Младића требало би око 18.00 часова да слети на аеродром у Београду.
Након тога ковчег са тијелом генерала биће превезен на Војно-медицинску академију /ВМА/, на захтјев породице.
Жеља генерала Младића била је да буде сахрањен поред кћерке Ане, на Топчидероскм гробљу у Београду.
Србија
Дарко Младић преузео тијело генерала Младића са два подофицира
Комеморација би требало да буде одржана у суботу, 5. септембра, у 12.00 часова у Београду.
Београдски медији су јавили да су у пратњи ковчега генералов син Дарко, унука Анастасија, као и његови некадашњи лични пратиоци Зоран Зрнић и Ђорђе Марјановић.
Генерал Ратко Младић преминуо је 27. августа у притворској болници у Хагу.
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