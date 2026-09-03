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Познато вријеме и мјесто сахране генерала Ратка Младића

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03.09.2026 17:08

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У Цркви Рођења Пресвете Богородице у Обудовцу данас је служен парастос и одата почаст генералу Ратку Младићу, који је преминуо у 84. години у притворској болници у Хагу.
Фото: Срна

Комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске Ратка Младића биће одржана у суботу, 5. септембра, у Дому Војске у Београду.

Сахрана је заказана за понедјељак, 7. септембар, на Топчидерском гробљу.

Грађани ће имати прилику да се опросте од Ратка Младића и одају му последњу почаст прије сахране.

Комеморација ће бити одржана 5. септембра у 12 часова у Дому Војске, који се налази у Улици Браће Југовића у Београду.

Тијело ће бити изложено у Цркви Светог Луке

Тијело Ратка Младића биће у понедјељак, 7. септембра, изложено у Цркви Светог Луке на Видиковцу. Грађани ће моћи да му одају почаст у периоду од 9 до 12.30 часова.

Опело ће почети у 12.35 часова, након чега ће погребна поворка кренути према Топчидерском гробљу, гдје ће Ратко Младић бити сахрањен.

(Ало)

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Тагови :

Ратко Младић

Ратко Младић сахрана

Београд

сахрана

Србија

Умро Ратко Младић

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