Познато вријеме и мјесто сахране генерала Ратка Младића

Аутор:АТВ редакција
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Комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске Ратка Младића биће одржана у суботу, 5. септембра, у Дому Војске у Београду.
Сахрана је заказана за понедјељак, 7. септембар, на Топчидерском гробљу.
Грађани ће имати прилику да се опросте од Ратка Младића и одају му последњу почаст прије сахране.
Комеморација ће бити одржана 5. септембра у 12 часова у Дому Војске, који се налази у Улици Браће Југовића у Београду.
Тијело Ратка Младића биће у понедјељак, 7. септембра, изложено у Цркви Светог Луке на Видиковцу. Грађани ће моћи да му одају почаст у периоду од 9 до 12.30 часова.
Опело ће почети у 12.35 часова, након чега ће погребна поворка кренути према Топчидерском гробљу, гдје ће Ратко Младић бити сахрањен.
(Ало)
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