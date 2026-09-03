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АТВ обишао кућу Србина из Вогошће који је нападнут: "Комшије забринуте за његово стање"

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03.09.2026 18:00

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АТВ обишао кућу Србина из Вогошће који је нападнут: "Комшије забринуте за његово стање"
Фото: ATV

Нападнути 92. српски домаћин из Вогошће, који десету деценију живи, на свом имању у Вогошћи, примјер је доброг човјека, кажу комшије. Комшије, које нису хтјеле пред камеру, дошли су да обиђу његовог сина који је са њим био у кући када се напад догодио. Као и екипа АТВ затекли су закључену кућу.

Кажу, забринути су за његово стање, додају да је био у болници, али да се сада о њему брине кћерка. Причају да је А.Ш. иако у позним годинама врло вриједан и покретан човјек, који је и ово љето радио на имању.

Испред куће смо и Душана Шеховца из удружења “Истина и Правда” који је дошао да документује напад на деведесетдвогодишњака, А.Ш. За кога се сумња да је нападнут из националних разлога.

“Дошао сам овдје, нисам никога затекао, али сам направио филмску репортажу, да то буде основа ако успијем разговарати са члановима породице да добијемо праву информацију о томе шта је претходило овом догађају, да ли су овом догађају претходили одређени напади на породицу, пријетње, пријетње по имовину, по личност, интегритет, по српски идентитет”, рекао је Шеховац.

Душан Шеховац
Душан Шеховац
ATV

Шеховац апелује на породицу да да јавносит праве податке о томе како живе претходних година, а од Тужилаштва да објаве податке о стварним мотивима о нападу.

“Сам појам Србин, православац није добро овдје у Сарајеву дочекан, посебно у овим данима када се развила тешка полемика о томе да ли Срби имају право да на неки начин обиљеже смрт, команданта војске Републике Српске”, закључио је Шеховац.

Саговорник АТВ-а закључује да је разочаран Србима који живе у Федерацији БиХ што годинама ћуте о проблемима које преживљавају, већ их, како наводи, морају чувати удружења из Бијељине, Бањалуке, Београда.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Срби повратници

повратник

Вогошћа

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