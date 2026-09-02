Минић: Утврдити мотив и казнити нападаче

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поводом напада на двојицу Срба у Вогошћи затражио је од Федерације БиХ да заштити српске повратнике и обезбиједи им миран и сигуран живот на њиховим огњиштима.
Минић је истакао да га је потресла вијест о бруталном нападу на деведесетдвогодишњег српског повратника у Вогошћи и пуцњави на његовог сина.
Хроника
Срамно: Претучен српски повратник (92) у Вогошћи, нападачи пуцали и на његовог сина
"Надлежни морају утврдити мотив, пронаћи и казнити одговорне", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".
Члан породице нападнутих Срба испричала је да је А.Ш. /92/ нападнут у ноћи између 25. и 26. августа и крвнички претучен, а касније је добио и мождани удар.
Према њеним ријечима, у кући је у то вријеме био и његов син Б.Ш. /68/ који испрва ништа није чуо. Када се пробудио и видио шта се дешава, појурио је за провалницима који су у том тренутку пуцали на њега, али није погођен.
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