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Минић: Утврдити мотив и казнити нападаче

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02.09.2026 19:39

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Саво Минић, предсједник Владе Републике Српске
Фото: АТВ

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поводом напада на двојицу Срба у Вогошћи затражио је од Федерације БиХ да заштити српске повратнике и обезбиједи им миран и сигуран живот на њиховим огњиштима.

Минић је истакао да га је потресла вијест о бруталном нападу на деведесетдвогодишњег српског повратника у Вогошћи и пуцњави на његовог сина.

Ротација-илустрација

Хроника

Срамно: Претучен српски повратник (92) у Вогошћи, нападачи пуцали и на његовог сина

"Надлежни морају утврдити мотив, пронаћи и казнити одговорне", навео је Минић на друштвеној мрежи "Икс".

Члан породице нападнутих Срба испричала је да је А.Ш. /92/ нападнут у ноћи између 25. и 26. августа и крвнички претучен, а касније је добио и мождани удар.

Према њеним ријечима, у кући је у то вријеме био и његов син Б.Ш. /68/ који испрва ништа није чуо. Када се пробудио и видио шта се дешава, појурио је за провалницима који су у том тренутку пуцали на њега, али није погођен.

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Тагови :

Саво Минић

Вогошћа

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