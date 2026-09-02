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Цвијановић: Политичари би требало да имају свијест шта је потребно Српској, а не да изводе перформансе

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02.09.2026 18:37

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Цвијановић: Политичари би требало да имају свијест шта је потребно Српској, а не да изводе перформансе
Фото: ATV

Обавеза политичара је да говоре шта ће урадити или су урадили, те да имају свијест о томе шта је потребно Републици Српској, а не да изводе перформансе, изјавила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Цвијановићева је као обично шупљирање и демагогију оцијенила перформанс који је данас приредио предсједник СДС-а Бранко Блануша који је донио празне картонске кутије пред Палату Републике у Бањалуци.

"Заиста не приличи професорима да носе празне кутије од којих ниједан грађанин Републике Српске неће имати никакву корист. То је `врхунац креативности`", изјавила је Цвијановићева новинарима.

Она је истакла значај изградње путева и пројеката од којих могу да имају корист сви становници Републике Српске.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Бранко Блануша

Република Српска

Коментари (3)

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