Цвијановић: Политичари би требало да имају свијест шта је потребно Српској, а не да изводе перформансе

Аутор:АТВ редакција
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Обавеза политичара је да говоре шта ће урадити или су урадили, те да имају свијест о томе шта је потребно Републици Српској, а не да изводе перформансе, изјавила је српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.
Цвијановићева је као обично шупљирање и демагогију оцијенила перформанс који је данас приредио предсједник СДС-а Бранко Блануша који је донио празне картонске кутије пред Палату Републике у Бањалуци.
"Заиста не приличи професорима да носе празне кутије од којих ниједан грађанин Републике Српске неће имати никакву корист. То је `врхунац креативности`", изјавила је Цвијановићева новинарима.
Она је истакла значај изградње путева и пројеката од којих могу да имају корист сви становници Републике Српске.
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