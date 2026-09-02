За унапређење здравства у Српској 45 милиона евра

Аутор:Милица Марјановић
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Споразумом о зајму Свјетске банке од 45 милиона евра биће измирен дио доприносa i пореских обавеза УКЦ-а.
Већ је спремно повлачење 20 милиона марака, а до краја године требало би да буде повучен и остатак средстава. Планирана је и реконструкција три психијатријске установе у Републици Српској.
„Једна од њих свакако је завод Јакеш, специјална болница Соколац и дом за лица са инвалидитетом у Вишеграду, пројекти ту још од 2022 постоје као техничка документација мораћемо ући у ревизију пројеката. Поред тога реновирање домова здравља, набавке опреме за болнице, на различите врсте истраживања за саму популацију у оквиру Републике Српске“, рекао је министар здравља и социјалне заштите Републике Српске, Ален Шеранић.
Период отплате је 32 године са грејс периодом од седам година, а каматна стопа је око три одсто. Изузетно повољна средства, каже Срђан Амиџић.
„Ово је један заједнички пројекат који у крајњој линији треба да допринесе већем квалитету здравствене заштите с једне стране али и с друге стране да утиче на побољшање када су у питању запослени у нашим здравственим установама“, рекао је , министар финансија и трезора у Савјету министара БиХ, Срђан Амиџић.
Oвим средствима ћемо допринијети квалитетнијoj здравственoj заштити, каже министар финансија. Оно што је приоритетно, измирићe сe старе обавезе здравствених установа, настале до 2020. године.
„Што значи да ће здравствени радници сада моћи да одлазе у пензију нормално ми смо до сад морали да уплаћујемо за сваког појединачно средства за Фонд ПИО“, рекла је министар финансија Републике Српске, Зора Видовић.
Више од 50 одсто међународних пројеката које финансира Свјетска банка реализује се на простору Републике Српске.
Управо је и овај пројекат, поручују званичници, показатељ међународног кредибилитета.
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