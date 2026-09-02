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Минић: У петак откривамо детаље

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02.09.2026 17:49

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Минић: У петак откривамо детаље
Фото: ATV

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић рекао је данас у Српцу да је Република Српска у овом моменту велико градилиште и да нема дана да се нешто не дешава на том плану.

"Само прије неколико година неко би рекао да су ово `снови`. Међутим, ти снови се остварују. Нема дана да се нешто не дешава у Републици Српској. Не само што је видљиво на путевима и на објектима, него и у нашим породицама, међу нашим борцима, дјецом, међу свим оним сегментима, порама друштва које сваким даном показујемо да смо јачи, озбиљнији, и да више мислимо о сваком грађанину Републике Српске", истакао је Минић.

Он је у обраћању на свечаности поводом завршетка радова на рехабилитацији дионице магистралног пута Србац - Дервента рекао да ће у петак открити детаље ко тренутно у Републици Српској гради више од 400 километара путева.

"Имајући у виду да ово неко обилату користи да нас гања, прогања, кажњава, као што је то било и прије два мјесеца када смо били овдје у Српцу, сада ћу рећи овако: НН починилац тренутно у Републици Српској гради преко 400 километара путева, па и ово данас овдје што је мучки урађено под окриљем ноћи. Договорио сам са предсједником Милорадом Додиком, дали смо ултиматум МУП-у да у року од 48 сати нађе починиоца, и онда у петак, кад крене кампања, рећи ћемо вам ко је то урадио. Нека живи Република Српска!", рекао је Минић.

У Српцу је одржана свечаност поводом завршетка радова на рехабилитацији дионице магистралног пута Србац - Дервента, укупне дужине 41,4 километра, којој су, између осталих, присуствовали и српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић и предсједник Милорад Додик.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Саво Минић

Србац

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