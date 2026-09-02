Министар са директорима основних школа из Бањалуке: Могуће скраћивања часова!

Аутор:АТВ редакција
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Министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић одржао је данас састанак са директорима основних школа са подручја града Бање Луке, на којем је разговарано о актуелним питањима и активностима у вези са почетком наставног процеса у бањалучким школама у школској 2026/2027. години.
Једна од тема састанка односила се на актуелне временске прилике, односно високе температуре које могу утицати на услове боравка ученика и запослених у школским објектима.
С тим у вези, разговарано је о могућности привременог скраћивања наставних часова на подручју града Бање Луке, уколико се и сљедеће седмице наставе овакви временски услови.
Министарство просвјете и културе Републике Српске упутиће допис Институту за јавно здравство Републике Српске са захтјевом за стручно мишљење о оправданости боравка дјеце у учионицама у оваквим временским условима.
Свакако, Министарство ће наставити да прати временске услове и ситуацију у школама, с циљем обезбјеђивања што бољих и безбједнијих услова за одвијање наставе и боравак ученика и запослених у школским установама.
Такође, на састанку је разговарано и о актуелној теми увођења школских униформи о чему је јуче издато саопштење Министарства просвјете и културе. Министарство просвјете и културе није дало сагласност Граду Бањалука нити бањалучким основним школама за увођење школских униформи.
Изјашњавање савјета родитеља о униформама које је обезбиједио Град не може бити основ за њихово увођење, јер савјет родитеља нема надлежност да самостално доноси такву одлуку нити се тиме могу заобићи законом прописане надлежности Министарства.
Савјет родитеља може да да своје приједлоге, а питања и ставове мора да упути школском одбору, директору, односно стручним органима школе. О питањима која се тичу организације и одвијања наставе не смију се заобилазити надлежне институције, већ треба да се поштују законом утврђене процедуре и институционални оквир, јер се само одговорним и координисаним дјеловањем свих надлежних може обезбиједити најбољи интерес ученика.
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