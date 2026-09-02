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Миленко Паровић добио отказ због објаве о генералу Младићу

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02.09.2026 16:11

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Војска Републике Српске
Фото: ATV

Агенција за обезбјеђење "Сек уан" /Sec one/ отпустила је Невесињца Миленка Паровића са радног мјеста у Мостару, након што је на друштвеним мрежама објавио фотографију генерала Ратка Младића.

Хајка на Паровића кренула је када је страница "Заштитари БиХ/Новости/Конкурси" на "Фејсбуку" затражила реакцију његовог послодавца након што је објавио фотографију генерала Младића.

Паровић је рекао да су га јуче контактирали и понудили му споразумни раскид радног односа због објаве на друштвеним мрежама.

- Подијелио сам фотографију генерала Младића и његове покојне кћерке, јер ме дирнула као оца, без намјере да вријеђам било чије жртве - навео је Паровић, истичући да објавом није желио никога да вријеђа.

Он је нагласио да је након објаве услиједила хајка против њега, наводећи да је добио велики број гнусних увреда и пријетњи.

- Објавили су моју слику са "Фејсбука", повели хајку на друштвеним мрежама, ставили су ми мету на чело. Имам поруке у којима вријеђају моју мајку, кћерку, псују четничку мајку. Пријете ми и у коментарима - рекао је Паровић.

Након новинарског упита, из Управе "Сек уан" потврђено је да Паровић више није ангажован на пословима у тој агенцији.

- Овим путем вас информишемо да наведени Миленко Паровић од јуче није ангажован на радним задацима у Агенцији "Сек уан". Његов статус запосленика престаје након истека законом прописаног отказног рока од 15 дана - навели су из Управе.

Из Агенције су поручили да у свом пословању примјењују високе етичке стандарде, те да поштују законе БиХ, међународне прописе и одлуке надлежних институција.

Агенција за обезбјеђење "Сек уан" послује широм БиХ, као и у Републици Српској, а већински власници су Мирсад Ћатић и Емир Спахић.

(Срна)

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Тагови :

Миленко Паровић

Ратко Младић

Отказ

Невесиње

Умро Ратко Младић

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