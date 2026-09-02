"Нико није одговоран! Добио је Бруфен": Скандалозан налаз болнице о смрти Луке (38) који је умро у чекаоници

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Нико од здравствених радника није одговоран за смрт Луке Палатинуша, закључила је осмочлана Комисија Жупанијске болнице Чаковец након ванредног интерног надзора.
Јутарњи лист је незванично добио на увид записник у ком Комисија тврди да је 38-годишњи међимурски предузетник правилно прегледан и збринут, те да се његова изненадна смрт није могла предвидјети нити спријечити.
Ријеч је, дакле, о унутрашњем надзору болнице, док је Министарство здравља покренуло здравствено-инспекцијски надзор како би још једном проверило да ли је лечење спроведено по правилима струке.
Из записника састављеног 26. августа произлази да је Лука Палатинуш 19. августа у 22:34 часа стигао на Обједињени хитни болнички пријем због пробадајућег бола у десној страни грудног коша и трњења у десној руци. ЕКГ му је снимљен у 22:39, а крв за лабораторијску обраду узета у 22:48 часова.
Комисија наводи да је пацијент негирао отежано дисање, мучнину, вртоглавицу, лупање срца и друге тегобе, као и да при прегледу није био блијед нити презнојен.
"Добио је Бруфен, седатив Мисар и лијекове за снижавање крвног притиска", пише у налазу.
Управо се тај дио болничког налаза битно разликује од онога што је јавно испричала његова супруга Јасмина. Према њеним ријечима, Лука је те вечери једва дисао, снажно га је бољело у грудима и руци, а капи зноја падале су му са чела.
У медицинској документацији према којој је састављен инспекцијски налаз пише да је, након почетне терапије, преминули Лука навео “комплетну регресију тегоба”. У записнику се потврђује да је супруга затражила измјену управо тог навода.
Болнички радници тврдили су Комисији да је Лука рекао како више не осјећа болове ни трњење. Навели су и да је био сарадљив и комуникативан, те да након тога није пријавио погоршање.
Његова супруга тврди супротно: Љука јој је говорио да му није добро и молио је да га одвезе у другу болницу. Она се, како је рекла медијима, бојала да крене према Вараждину јер је изгледао толико лоше да је страховала да ће умријети у аутомобилу.
Након пристизања првих лабораторијских налаза Лука је поново позван, стоји у налазу, из чекаонице у амбуланту. Комисија наводи да је разговором са љекаром поново утврђено да нема акутних симптома. Будући да се вриједност тропонина, показатеља оштећења срчаног мишића, с временом може промијенити, договорено је поновно вађење крви два сата након првог.
Лука се вратио у чекаоницу. Прије контролног вађења крви изненада је изгубио свијест и срушио се. ЕКГ је показао коморску (вентрикуларну) фибрилацију, а у реанимацији су учествовали радници хитног пријема, као и дежурни анестезиолог и кардиолог. Реанимација је трајала 50 минута, али није успостављена спонтана циркулација и проглашена је смрт.
Болница наводи да је особље реаговало одмах, док супруга за медије тврди да је прошло неколико минута током којих су други пацијенти помагали да се Лука пренесе на болнички кревет.
Обдукција је, стоји у налазу, показала потпуну тромботску оклузију проксималног дела силазне гране лијеве коронарне артерије, познате као ЛАД. Утврђени су и тешка атеросклероза, увећање лијеве половине срца, фиброза срчаног мишића и плућни едем.
Према закључку Комисије, акутна оклузија ЛАД-а изазвала је исхемију великог дела срчаног мишића, малигну аритмију, срчани застој и смрт. Међутим, тврде да тај развој догађаја није било могуће предвидјети јер први налаз тропонина и ЕКГ нису указивали на акутни инфаркт.
Комисија је тако закључила и да Лука није морао бити прикључен на монитор. Наводе да у тренутку процјене није био животно угрожен, да није отежано ни убрзано дисао, да му сатурација кисеоником није била снижена, те да није постојала медицинска индикација за континуирани надзор непосредно уз особље.
"Пацијент је могао да борави у чекаоници", закључила је Комисија.
Коначна оцјена интерног надзора јесте да су сви поступци здравствених радника били у складу са правилима и стандардима медицинске струке. Смрт је, према том налазу, наступила због нагле и непредвидиве оклузије коронарне артерије коју није било могуће превенирати.
Породица се са таквим приказом догађаја не слаже. Не желе, поручила је супруга у медијима, да унапред прозивају појединце, али траже одговор на питање зашто Лука, након више долазака на хитну због сличних симптома, није остао под непосредним надзором.
У сриједу се огласио и директор болнице Никола Хрен. Изразио је саучешће породици и поручио да не бјежи од одговорности, те да болницу отвара свим органима који истражују случај.
"Немамо шта да кријемо и не желимо ништа да кријемо", навео је Хрен, додајући да за функционисање болнице одговара лично.
Истовремено је стао у одбрану запослених у болници, упозоривши да љекарима, медицинским сестрама и техничарима посљедњих дана стижу увреде и пријетње. Такво поступање је назвао јавним линчем и застрашивањем, те најавио пријаве надлежним органима.
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