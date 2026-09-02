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Шок за Србију: „Орлови“ испали из Топ 3!

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02.09.2026 17:24

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Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић". Тренинг кошаркаша репрезентације Србије.
Фото: Tanjug/Miloš Milivojević/bs

Завршетак четвртог прозора квалификација за Свјетско првенство 2027. донио је промјене на најновијој ФИБА ранг-листи, а најважнија за српску кошарку јесте пад „орлова“ са трећег на четврто мјесто.

Србија је током претходног прозора забиљежила двије побједе, али јој то није било довољно да задржи мјесто на подијуму. Француска је такође остварила максималан учинак, али је до бодова дошла против нешто квалитетнијих ривала, што јој је омогућило да минималном разликом претекне Србију и заузме трећу позицију.

На врху није било промјена. Сједињене Америчке Државе и Њемачка остале су прве двије репрезентације свијета, а обје су током овог прозора уписале по двије побједе и додатно учврстиле своје позиције.

Промјена је било и у наставку Топ 10. Аустралија је остала непоражена у азијским квалификацијама и била је близу повратка на шесто мјесто, али је Шпанија успјела да сачува ту позицију коју је заузела након трећег квалификационог прозора.

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Највећи скок у друштву десет најбољих направила је Турска. Репрезентација која је прва обезбиједила пласман на Свјетско првенство 2027. напредовала је за двије позиције и сада је девета. Испред ње је Аргентина на осмом мјесту, па је разлика између двије селекције све мања.

У Топ 20 напредовала је и Финска, којој је у корист ишла убједљива побједа на гостовању Естонији, али и два пораза Порторика у америчким квалификацијама.

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Мексико је направио највећи скок међу најбоље рангираним селекцијама Америке. Послије двије побједе, над Колумбијом и Бразилом, напредовао је за двије позиције и сада заузима 26. мјесто на свијету.

(Б92)

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Тагови :

Орлови

Кошаркашка репрезентација Србије

кошаркашка репрезентација

Свјетско првенство 2027

Србија

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Капитен кошаркашке репрезентације Србије Никола Јокић рекао је да зна шта "орлове" чека у мечу против Босне и Херцеговине и истиче да ће "орлови" покушати да наметну агресивну игру и енергетски буду бољи од ривала. Србија у мечу последњег, 6. кола прве рунде квалификација, дочекује Босну и Херцеговину у понедељак у 20 часова у београдској дворани "Александар Николић".

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