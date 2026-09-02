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„Убијамо фудбал, дјеци од 7 година не дамо да дриблају“

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02.09.2026 18:20

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„Убијамо фудбал, дјеци од 7 година не дамо да дриблају“
Фото: Tanjug/AP/Meredith Seaver/College Station Eagle

Човјек, који је Месија и гаучосе одвео на кров свијета 2022. године, а ове играо финале против Шпаније, скенирао је проблеме.

„Губимо есенцију фудбала, а то је игра. Не само на професионалном нивоу, него нажалост и код дјеце. Моји клинци играју у Шпанији и добијају превише информација. Када приме лопту, већ им говоре шта треба да раде“.

Скалони истиче да то убија таленат.

„Све је мање дјеце која дриблају, јер им одмах говоре „додај“. Замислите да су Месију са седам година говорили „додај“. Не би га имали данас“.

Аргентинац каже да је све отишло предалеко.

„Сви се баве тиме, читају, уче. Ви дјетету од 7,8 година причате „трчи дијагонално“ или „покривај играча“. Он има седам година. Пустите га да игра, да прави грешке, а када будем имао 15 или 16 година, почните да га коригујете. То је порука за будућност. Ово је спорт и зато љепота фудбала не смије да буде изгубљена“.

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Тагови :

Фудбал

тренинг

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