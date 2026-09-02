Има и емоција у фудбалу: Бетис продао дијете клуба, није могао да заустави сузе

Аутор:АТВ редакција
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Шпанском фудбалеру Паблу Гарсији тешко је пао одлазак из Бетиса.
Дијете клуба продато је Расингу из Сантандера за 5,5 милиона евра, како би се "испоштовао" финансијски фер-плеј.
Колико му је било тешко говори снимак како плаче у аутомобилу на паркингу.
While bottom-half Premier League clubs were spending hundreds of millions on players on deadline day, here’s Pablo García, Real Betis’ best academy player, in tears after the club had to sell him in the final hours of deadline day to comply with La Liga’s FFP rules and…— BarçaTimes (@BarcaTimes) September 2, 2026
Гарсија је цијели живот у Бетису, а прошле седмице је постигао и побједоносни гол против Валенсије (1:0).
За први тим је у каријери одиграо 33 утакмице, уз три постигнута гола.
Бетис ће играти Лигу шампиона, али без Гарсије...
Он је потписао четворогодишњи уговор са Расингом, иако је било интересовања и из Премијер лиге, прије свега Хала.
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