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Има и емоција у фудбалу: Бетис продао дијете клуба, није могао да заустави сузе

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02.09.2026 15:53

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Пабло Гарсија из Реал Бетиса (лево) и Пјеро Хинкапи из Арсенала у борби за лопту током пријатељске фудбалске утакмице између Арсенала и Реал Бетиса у Даблину, Ирска, у среду, 5. августа 2026. године.
Фото: Tanjug / AP / Brian Lawless

Шпанском фудбалеру Паблу Гарсији тешко је пао одлазак из Бетиса.

Дијете клуба продато је Расингу из Сантандера за 5,5 милиона евра, како би се "испоштовао" финансијски фер-плеј.

Колико му је било тешко говори снимак како плаче у аутомобилу на паркингу.

Гарсија је цијели живот у Бетису, а прошле седмице је постигао и побједоносни гол против Валенсије (1:0).

За први тим је у каријери одиграо 33 утакмице, уз три постигнута гола.

Бетис ће играти Лигу шампиона, али без Гарсије...

Он је потписао четворогодишњи уговор са Расингом, иако је било интересовања и из Премијер лиге, прије свега Хала.

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Тагови :

Пабло Гарсија

Фудбал

Шпанија

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