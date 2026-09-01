Мектомини иде на операцију срца

Аутор:АТВ редакција
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Шокантне вијести стижу из Италије. Фудбалер Наполија Скот Мектомини мораће да оперише срце због благе бенигне аритмије, саопштио је данас италијански клуб.
Шкотски репрезентативац мораће на хируршки захват, то је објавио и његов клуб, а познато је и до када ће паузирати:
- Послије почетка благе бенигне аритмије, Скот Мектомини ће у наредним данима бити подвргнут корективној операцији. Биће поново доступан после паузе за репрезентацију - стоји у објави Наполија.
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Мектомини (29) ће тако пропустити три меча у Серији А и утакмицу Лиге шампиона против Арсенала у Лиги шампиона. Пропустиће и четири утакмице Шкотске у Лиги нација, двије против Словеније и по једну против Сјеверне Македоније и Швајцарске.
Према најавама, биће спреман до 11. октобра и утакмице Серије А у којој ће Наполи угостити Фрозиноне, преноси Танјуг.
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