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Мектомини иде на операцију срца

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01.09.2026 16:37

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Скот Мектоминеј из Наполија реагује након пропуштене прилике током утакмице отварања Лиге шампиона између Бенфике и Наполија у Лисабону, у среду, 10. децембра 2025.
Фото: Таnjug/AP Photo/Armando Franca, file

Шокантне вијести стижу из Италије. Фудбалер Наполија Скот Мектомини мораће да оперише срце због благе бенигне аритмије, саопштио је данас италијански клуб.

Шкотски репрезентативац мораће на хируршки захват, то је објавио и његов клуб, а познато је и до када ће паузирати:

- Послије почетка благе бенигне аритмије, Скот Мектомини ће у наредним данима бити подвргнут корективној операцији. Биће поново доступан после паузе за репрезентацију - стоји у објави Наполија.

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Мектомини (29) ће тако пропустити три меча у Серији А и утакмицу Лиге шампиона против Арсенала у Лиги шампиона. Пропустиће и четири утакмице Шкотске у Лиги нација, двије против Словеније и по једну против Сјеверне Македоније и Швајцарске.

Према најавама, биће спреман до 11. октобра и утакмице Серије А у којој ће Наполи угостити Фрозиноне, преноси Танјуг.

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Тагови :

Фудбал

фудбалер

Скот Мектомини

Операција

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