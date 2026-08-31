Повукао се Лионел Меси! "Дошао је тренутак за то"

Аутор:АТВ редакција
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Оно што је било најављено, сада је добило и епилог. Легендарни Лионел Меси одлучио је да се повуче из националног тима, објавио је на свом званичном профилу на Инстаграму. Он је објавио и емотивну поруку.
Лионел Меси је наступио ове године на Свјетском првенству, дошао је до финала са Аргентином и тамо је поражен од Шпаније са 1:0 послије продужетака. Сада се Меси огласио после Свјетског првенства, након дуго времена, и открио је да више неће наступати Аргентину.
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"Послије оволико времена које је прошло од финала, након што сам много размишљао о свему, желим да саопштим свима да се повлачим из репрезентације… Била је то одлука која је бољела и која боли у души, али разумијем да је дошао тренутак за то. Кунем вам се да сам увијек давао све од себе, не само током посљедњих неколико година када се све освојило, већ и раније. Увијек сам се борио и остављао све за овај дрес, да вам пружим радост и да учиним да будете поносни што сте Аргентинци кроз фудбал.
"Остало је још мало и неке се етапе полако затварају, а ово је једна од оних које ме много боле. Волим, волио сам и заувијек ћу вољети да будем дио репрезентације. Испразнио сам се, више немам шта да дам. А осим тога, иза мене долазе неки заиста сјајни момци који заслужују да буду овдје. Хвала вам за сву љубав и подршку током ових 20 година. Много ће ми недостајати да вас чујем изнутра, са терена.
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"Сада ћу бити још један од вас, навијаћу и подржавати вас увијек споља — и у добрим и у лошим временима, а посебно тада. Хвала мојој породици што је увијек била уз мене, што ме је пратила на овом предивном, али тешком путовању. Хвала сваком тренеру, саиграчу и функционеру са којим ми се пружила прилика да дијелим овај пут. Са собом носим успомене и тренутке које никада нећу заборавити.
"Одлазим миран и поносан јер сам вам, заједно са својим саиграчима, поклонио тренутке о којима смо сањали. Била је лудост доживјети све то заједно са вама. Волим вас! Хвала Богу што ме је учинио Аргентинцем. Напред, Аргентина! Ове ријечи сам написао 21. јула, два дана након финала. Данас, послије свега што се догодило са мојим оцем, још сам увјеренији у своју одлуку.
(Телеграф)
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