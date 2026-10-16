И данас увезено више струје него што је произведено у Српској: Кошта нас око три милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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И данас се у Републику Српску више струје увезло него што је у њој произведено, а то нас је коштао око три милиона марака.
Што се тиче данашњег плана производње, ТЕ Гацко производи око 4.500 мегават часова. Они су данас до 14 часова, произвели су 2.800 мегават часова електричне енергије.
Што се тиче двије проточне хидроелектране, оне су испод свих минимума. Тако план производње у ХЕ Вишеград за данас је свега неких 420 мегават часова.
ХЕ Бочац производи четири сата од 18-22 и њихов план производње је свега 140 мегавата часова електричне енергије.
Хидроелектрана на Требишњици и РиТЕ Угљевик, данас не производе струју.
Ако знамо да је дневна потрошња 10.000 мегават часова долазимо до тога да је Српску и данашњи увоз електричне енергије коштао око 3 милиона марака.
Појавиле су се и вијести да је Лука Петровић затражио поскупљење енергије од 50 одсто, што је генерални директор ЕРС-а све демантовао.
Из Регулаторне комисије за енергетику нам је речено да ни њима никакав захтјев за поскупљење није дошао.
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