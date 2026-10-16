УИО одобрила 6,2 милиона КМ поврата ПДВ-а на прву некретнину

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Управа за индиректно опорезивање саопштила је да је у периоду од 16. септембра до 16. октобра донијела укупно 385 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину.
За 385 донесених рјешења одобрен је укупан поврат ПДВ-а у износу од 6.205.424 КМ, наводи се у саопштењу.
Од укупног броја донесених рјешења, 106 се односе на Регионални центар Бањалука, 106 на Сарајево, 105 на Тузлу, а 68 на Мостар.
Од 385 донесених рјешења, 294 је уручено грађанима и по том основу су извршене уплате на њихове рачуне, док је за преосталих 91 рјешења у току поступак уручења путем поште, наводе из УИО.
УИО подсјећа да динамика исплате поврата ПДВ-а зависи и од начина преузимања рјешења. Грађанима који рјешење лично преузму у надлежном регионалном центру УИО, средства се уплаћују већ наредног дана.
БиХ
"Питање професионалних возача из БиХ треба да се рјешава на нивоу ЕУ"
С друге стране, када се рјешење доставља путем поште, исплата се врши након што УИО заприми повратницу, која представља законски доказ о извршеном уручењу рјешења. Због тога грађани којима се рјешење доставља путем поште могу очекивати исплату неколико дана након уручења рјешења.
Управа за индиректно опорезивање наставља са обрадом и рјешавањем пристиглих захтјева, настојећи да средства грађанима буду исплаћена у најкраћем могућем року и јавност ће обавјештавати седмично о издатим рјешењима, поручују из ове управе.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
19 ч0
Економија
1 д7
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму