Logo

УИО одобрила 6,2 милиона КМ поврата ПДВ-а на прву некретнину

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 12:57

Коментари:

0
Стан кључеви
Фото: Pexels

Управа за индиректно опорезивање саопштила је да је у периоду од 16. септембра до 16. октобра донијела укупно 385 рјешења о поврату ПДВ-а на прву некретнину.

За 385 донесених рјешења одобрен је укупан поврат ПДВ-а у износу од 6.205.424 КМ, наводи се у саопштењу.

Од укупног броја донесених рјешења, 106 се односе на Регионални центар Бањалука, 106 на Сарајево, 105 на Тузлу, а 68 на Мостар.

Од 385 донесених рјешења, 294 је уручено грађанима и по том основу су извршене уплате на њихове рачуне, док је за преосталих 91 рјешења у току поступак уручења путем поште, наводе из УИО.

УИО подсјећа да динамика исплате поврата ПДВ-а зависи и од начина преузимања рјешења. Грађанима који рјешење лично преузму у надлежном регионалном центру УИО, средства се уплаћују већ наредног дана.

илу-камион-05032026

БиХ

"Питање професионалних возача из БиХ треба да се рјешава на нивоу ЕУ"

С друге стране, када се рјешење доставља путем поште, исплата се врши након што УИО заприми повратницу, која представља законски доказ о извршеном уручењу рјешења. Због тога грађани којима се рјешење доставља путем поште могу очекивати исплату неколико дана након уручења рјешења.

Управа за индиректно опорезивање наставља са обрадом и рјешавањем пристиглих захтјева, настојећи да средства грађанима буду исплаћена у најкраћем могућем року и јавност ће обавјештавати седмично о издатим рјешењима, поручују из ове управе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

прва некретнина

УИО БиХ

Право на поврат ПДВ-а

ПДВ

Коментари (0)

Више из рубрике

ЕЦБ одобрила Ункредиту преузимање Комерцбанке

Економија

ЕЦБ одобрила Ункредиту преузимање Комерцбанке

19 ч

0
РиТЕ Угљевик

Економија

Копривица: Наћи рјешење да ТЕ Угљевик надомјести производњу

1 д

7
Лабубу играчка

Економија

Крај незапамћене лудила за Лабубу луткама: Милијарде отишле у неповрат

1 д

0
биткоин новац дигитално тржиште

Економија

Које су дигиталне валуте међу највећим губитницима? Неке биљеже огроман пад

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

29

Ко је био др Мирослав Зотовић?

17

29

Након 20 година поново ради стоматолошка амбуланта

17

25

Новак Ђоковић се послије 15 година враћа у град Роџера Федерера!

17

21

Минић: Промјена назива Института знак захвалности доктору Талићу

17

10

Центар дана, 16.10.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима