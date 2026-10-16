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Откачила се приколица камиона, завршила поред пута: Полиција на терену

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16.10.2026 13:19

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На магистралном путу Кладањ–Олово данас је забиљежена мања несрећа у којем се теретном возилу откачила приколица, која је завршила поред коловоза.
Фото: TeretnjaciSrebrenik﻿/Facebook

На магистралном путу Кладањ–Олово данас је забиљежена мања несрећа у којем се теретном возилу откачила приколица, која је завршила поред коловоза.

На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници, а возачима се савјетује додатни опрез приликом проласка овом дионицом.

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Информација о несрећи објављена је на Фејсбук страници ТеретњациСребреник, уз фотографију на којој се види приколица теретног возила нагнута уз заштитну ограду, поред саобраћајнице.

На фотографији се може видјети и полицијско возило, као и теретно возило које се налази на цести.

За сада нема званичних информација о томе како је дошло до откачињања приколице, нити је познато да ли је у несрећи било повријеђених особа.

Такође, није потврђено да ли је саобраћај на овој дионици обустављен или се одвија уз одређена ограничења.

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Возачима који путују на релацији Кладањ–Олово препоручује се опрез, прилагођавање брзине условима на цести и поштивање упута полицијских службеника.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

магистрални пут

Камион

Полиција

Саобраћајна незгода

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