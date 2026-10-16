Откачила се приколица камиона, завршила поред пута: Полиција на терену

Аутор:АТВ редакција
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На магистралном путу Кладањ–Олово данас је забиљежена мања несрећа у којем се теретном возилу откачила приколица, која је завршила поред коловоза.
На мјесто догађаја изашли су полицијски службеници, а возачима се савјетује додатни опрез приликом проласка овом дионицом.
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Информација о несрећи објављена је на Фејсбук страници ТеретњациСребреник, уз фотографију на којој се види приколица теретног возила нагнута уз заштитну ограду, поред саобраћајнице.
На фотографији се може видјети и полицијско возило, као и теретно возило које се налази на цести.
За сада нема званичних информација о томе како је дошло до откачињања приколице, нити је познато да ли је у несрећи било повријеђених особа.
Такође, није потврђено да ли је саобраћај на овој дионици обустављен или се одвија уз одређена ограничења.
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Возачима који путују на релацији Кладањ–Олово препоручује се опрез, прилагођавање брзине условима на цести и поштивање упута полицијских службеника.
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