Logo

Kолико често мијењате уље у аутомобилу? Возачи често праве ову грешку

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
16.10.2026 13:04

Коментари:

0
Аутомеханичар поправља ауто.
Фото: Pexels

Редовна замјена моторног уља један је од најважнијих услова за дуг вијек трајања мотора. Ипак, многи возачи предуго чекају на сервис, не узимајући у обзир услове у којима возе.

Јапанска аутомобилска организација ЈАФ препоручује краће интервале замјене уља у захтјевнијим условима вожње

Моторно уље подмазује покретне дијелове, одводи топлоту, везује нечистоће и штити мотор од хабања и корозије. Временом губи своја својства, па предуго одлагање замјене може довести до убрзаног трошења мотора и скупих кварова.

Колико често треба мијењати моторно уље?

Према смјерницама које наводи ЈАФ, препоручени интервали зависе од врсте мотора и услова вожње.

У уобичајеним условима, препоруке су сљедеће:

  • Бензински мотори: на сваких 15.000 километара или једном годишње.
  • Бензински мотори са турбопуњачем: на сваких 10.000 километара или сваких шест мјесеци.
  • Дизелски мотори: на сваких 10.000 километара или једном годишње.

Ови интервали нису универзално правило за сва возила, па је важно провјерити шта препоручује произвођач конкретног аутомобила.

У градској вожњи уље треба мијењати чешће

Услови вожње могу значајно утицати на трајање моторног уља. Честе кратке релације, градске гужве, вожња по лошим путевима и велика оптерећења мотора убрзавају његово пропадање.

У таквим условима, према смјерницама наведеним у тексту, препоручују се краћи интервали замјене:

  • Бензински мотори: око 7.500 километара или сваких шест мјесеци.
  • Бензински мотори са турбопуњачем: око 5.000 километара или свака три мјесеца.
  • Дизелски мотори: око 5.000 километара или сваких шест мјесеци.

Посебно су неповољне кратке градске вожње, током којих мотор често не стигне да достигне оптималну радну температуру. Због тога се у уљу лакше накупљају нечистоће, док турбомотори захтијевају додатну пажњу због високих температура којима је изложен турбопуњач.

Не значи да сви морају мијењати уље свака три мјесеца

Иако су краћи интервали важни у захтјевним условима, то не значи да сваки аутомобил треба да добије ново уље свака три мјесеца.

Интервали зависе од конкретног модела, врсте мотора, прописане спецификације уља и начина вожње. Зато предност увијек треба дати препорукама произвођача наведеним у упутству за возило и сервисној књижици.

Важно је и редовно провјеравати ниво уља између сервиса. Ако примјетите да брзо опада или да долази до неуобичајених промјена, потребно је провјерити постоји ли цурење или неки други проблем.

Приликом замјене уља треба водити рачуна и о филтеру, који се мијења у складу са сервисним препорукама произвођача.

Редовна замјена моторног уља један је од најједноставнијих начина да се продужи радни вијек мотора и избјегну непотребни трошкови. Ако аутомобил углавном користите за кратке релације и вожњу кроз град, посебно је важно да сервис не одлажете до посљедњег тренутка, преноси Б92.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Ауто

Савјети

Аутомобил

Коментари (0)

Прочитајте више

Стан кључеви

Економија

УИО одобрила 6,2 милиона КМ поврата ПДВ-а на прву некретнину

4 ч

0
Крсна слава црква православље

Савјети

Поклони које не треба носити домаћину за славу: Вјерује се да привлаче неуспјех

4 ч

0
Савино Дивинченцо, италијански кувар из Барлете у покрајини Пуља

Бања Лука

Од перача судова до Мишелиновог водича: Кувар Савино Дивинченцо стиже у Бањалуку

5 ч

0
Дјечаку изнад ока расте зуб.

Здравље

Бизарно: Дјечаку (16) изнад ока растао зуб, љекари у шоку

5 ч

0

Више из рубрике

Фолксваген

Ауто-мото

"Фолксваген" припрема опозив електричних возила због неисправних батерија

20 ч

0
Куповина половњака за 1.000 евра звучи идеално: Али, колико се мора уложити?

Ауто-мото

Куповина половњака за 1.000 евра звучи идеално: Али, колико се мора уложити?

1 д

0
Мерцедес-Бенц (Mercedes-Benz) представља један од најпрепознатљивијих и најугледнијих светских бренда у аутомобилској индустрији, познат по производњи премијум возила, луксузних аутомобила, камиона, аутобуса и пословних возила.

Ауто-мото

Хрватска спрема драстичне казне за возаче: До 5.000 евра и затвор

2 д

0
Аутомобил у снијегу

Ауто-мото

Четири зимске гуме нису довољне: Шта још морате провјерити на аутомобилу прије зиме

3 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

29

Ко је био др Мирослав Зотовић?

17

29

Након 20 година поново ради стоматолошка амбуланта

17

25

Новак Ђоковић се послије 15 година враћа у град Роџера Федерера!

17

21

Минић: Промјена назива Института знак захвалности доктору Талићу

17

10

Центар дана, 16.10.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима