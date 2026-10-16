Kолико често мијењате уље у аутомобилу? Возачи често праве ову грешку

Аутор:АТВ редакција
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Редовна замјена моторног уља један је од најважнијих услова за дуг вијек трајања мотора. Ипак, многи возачи предуго чекају на сервис, не узимајући у обзир услове у којима возе.
Јапанска аутомобилска организација ЈАФ препоручује краће интервале замјене уља у захтјевнијим условима вожње
Моторно уље подмазује покретне дијелове, одводи топлоту, везује нечистоће и штити мотор од хабања и корозије. Временом губи своја својства, па предуго одлагање замјене може довести до убрзаног трошења мотора и скупих кварова.
Према смјерницама које наводи ЈАФ, препоручени интервали зависе од врсте мотора и услова вожње.
У уобичајеним условима, препоруке су сљедеће:
Ови интервали нису универзално правило за сва возила, па је важно провјерити шта препоручује произвођач конкретног аутомобила.
Услови вожње могу значајно утицати на трајање моторног уља. Честе кратке релације, градске гужве, вожња по лошим путевима и велика оптерећења мотора убрзавају његово пропадање.
У таквим условима, према смјерницама наведеним у тексту, препоручују се краћи интервали замјене:
Посебно су неповољне кратке градске вожње, током којих мотор често не стигне да достигне оптималну радну температуру. Због тога се у уљу лакше накупљају нечистоће, док турбомотори захтијевају додатну пажњу због високих температура којима је изложен турбопуњач.
Иако су краћи интервали важни у захтјевним условима, то не значи да сваки аутомобил треба да добије ново уље свака три мјесеца.
Интервали зависе од конкретног модела, врсте мотора, прописане спецификације уља и начина вожње. Зато предност увијек треба дати препорукама произвођача наведеним у упутству за возило и сервисној књижици.
Важно је и редовно провјеравати ниво уља између сервиса. Ако примјетите да брзо опада или да долази до неуобичајених промјена, потребно је провјерити постоји ли цурење или неки други проблем.
Приликом замјене уља треба водити рачуна и о филтеру, који се мијења у складу са сервисним препорукама произвођача.
Редовна замјена моторног уља један је од најједноставнијих начина да се продужи радни вијек мотора и избјегну непотребни трошкови. Ако аутомобил углавном користите за кратке релације и вожњу кроз град, посебно је важно да сервис не одлажете до посљедњег тренутка, преноси Б92.
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