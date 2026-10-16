Поклони које не треба носити домаћину за славу: Вјерује се да привлаче неуспјех

Аутор:АТВ редакција
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Сезона слава је почела, а обичаји налажу да се у госте не иде празних руку. Кад кренете у куповину поклона за домаћине код којих идете на славу, не заборавите да постоје ствари за које се вјерује да не би требало да их поклањате.
Вјерује се да одређене ствари привлаче негативну енергију и неуспјех у живот оног коме их поклањате. Нарочито ове предмете не би требало да поклањате некоме за крсну славу.
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Маказе, ножеви и други оштри предмети као магнет привлаче негативну енергију. Можете их куповати себи, али као поклон другоме, ипак не.
Вјерује се да је у огледалима заробљена магија и да их због тога не треба куповати за поклон. Наводно, поклоњена огледала доносе невоље у живот оног ко их добије.
Мјераче, масажере и кућне терапије не треба ни куповати ни прихватати као поклон, јер се вјерује да вам они погоршавају здравље.
Ако желите да поклоните некоме шерпу или шољице, у сваки суд ставите по један новчић. Празно посуђе доноси сиромаштво.
Сцена
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Кинески мудраци вјерују да прихватање сата на поклон значи почетак одбројавања до смрти. Такође, вјерују да поклоњен сат изазива прекид односа или удаљавање.
Исто као са посуђем, ни новчаник се не поклања празан. Ако поклоните празан новчаник, привлачите сиромаштво или губитак новчаника, новца, драгоцјености…
Вјерује се да поклоњени бисери доносе болести и губитке у кућу. Бисери су симбол суза сирочића и удовица, и баш зато је вјеровање о поклањању бисера и настало.
Доносе невоље и лоше људе у живот оног који добија овакав поклон.
Стил
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Можете их поклањати пријатељима и родбини, али не и супругу/супрузи. Вјерује се да овај поклон у браку може да привуче издају. Било да сте сујеверни или не, кад купујете поклон за драгу особу, сјетите се ипак – оно што се даје из чистог срца и љубави, не може са собом да носи несрећу!
(ЖенаБлиц)
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6 ч0
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6 ч0
Савјети
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