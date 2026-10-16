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Поклони које не треба носити домаћину за славу: Вјерује се да привлаче неуспјех

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16.10.2026 12:45

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Крсна слава црква православље
Фото: АТВ БЛ

Сезона слава је почела, а обичаји налажу да се у госте не иде празних руку. Кад кренете у куповину поклона за домаћине код којих идете на славу, не заборавите да постоје ствари за које се вјерује да не би требало да их поклањате.

Вјерује се да одређене ствари привлаче негативну енергију и неуспјех у живот оног коме их поклањате. Нарочито ове предмете не би требало да поклањате некоме за крсну славу.

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Оштри предмети

Маказе, ножеви и други оштри предмети као магнет привлаче негативну енергију. Можете их куповати себи, али као поклон другоме, ипак не.

Огледало

Вјерује се да је у огледалима заробљена магија и да их због тога не треба куповати за поклон. Наводно, поклоњена огледала доносе невоље у живот оног ко их добије.

Медицински уређаји

Мјераче, масажере и кућне терапије не треба ни куповати ни прихватати као поклон, јер се вјерује да вам они погоршавају здравље.

Посуђе

Ако желите да поклоните некоме шерпу или шољице, у сваки суд ставите по један новчић. Празно посуђе доноси сиромаштво.

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Сат

Кинески мудраци вјерују да прихватање сата на поклон значи почетак одбројавања до смрти. Такође, вјерују да поклоњен сат изазива прекид односа или удаљавање.

Новчаник

Исто као са посуђем, ни новчаник се не поклања празан. Ако поклоните празан новчаник, привлачите сиромаштво или губитак новчаника, новца, драгоцјености…

Бисери

Вјерује се да поклоњени бисери доносе болести и губитке у кућу. Бисери су симбол суза сирочића и удовица, и баш зато је вјеровање о поклањању бисера и настало.

Шал или марама

Доносе невоље и лоше људе у живот оног који добија овакав поклон.

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Пажљиво с књигама

Можете их поклањати пријатељима и родбини, али не и супругу/супрузи. Вјерује се да овај поклон у браку може да привуче издају. Било да сте сујеверни или не, кад купујете поклон за драгу особу, сјетите се ипак – оно што се даје из чистог срца и љубави, не може са собом да носи несрећу!

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Крсна слава

поклон

обичаји

православље

традиција

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