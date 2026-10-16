Била је највећа љубав Тошета Проеског: 'Завршим у болници кад одем на гробље'

Аутор:АТВ редакција
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Тоше Проески је трагично настрадао у саобраћајној незгоди 16. октобра 2007. године у Хрватској, а тада је цијели регион занијемио. На десетине хиљада људи присуствовало је његовој сахрани у Крушеву у Македонији, као и велики број колега.
Међу њима, издвојила се једна дама - рукометашица Андријана Будимир.
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Медији су га повезивали са разним дјевојкама, али се Тоше увијек трудио да приватни живот држи далеко од свјетла рефлектора. Међутим, добро је познато да је велика љубав Проеског била управо рукометашица Андријана Будимир.
Наиме, о вези пјевача и спортисткиње дуго се шушкало у медијама, али обоје су избјегавали да причају о томе јавности. Први пут су започели романсу 2001. године, мада брзо су подлегли притиску и раскинули. Да се радило о великој и правој љубави говори чињеница да су се, ипак, помирили 2007. и то на Тошетов рођендан 25. јануара, а убрзо почели и да живе заједно.
Иако су сви жељели да чују Андријанину страну приче, она никада није говорила о њеној романси са Проеским. Неријетко се може чути да је управо ова рукометашица била највећа пјевачева љубав са којом је имао озбиљне планове за будућност.
"Некад ми је Тоше носио бијеле руже, моје омиљено цвијеће. Сад их ја носим њему на гроб. Доктор ми је забранио да идем у Крушево јер сваки пут након што одем на Тошетов гроб завршим у болници", била је ријетка Андријанина изјава.
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Како су медији тада писали, веома тешко је поднијела Тошетову смрт, све вријеме је понављала да не зна како ће даље наставити живот и да јој је жао што пјевачу није родила дијете. Са друге стране, након сахране, она наилази на проблеме са пјевачевом породицом.
Поред овога, на суду је била са Тошетовом менаџерком која је тврдила да рукометашица није ни била у вези са пјевачем. Причало се чак да је менаџерка наговорила да одложи женидбу са њом.
Дуго времена јој је било потребно да опет пронађе срећу у љубави, те се тек послије пет година од Тошетове смрти поново заљубила и удала за једног угоститеља из Скопља са којим је добила и сина Максима.
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Данас је Андријана власница једне приватне рукометне школе, гдје малишанима држи тренинге и проналази нове таленте.
(Стил)
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