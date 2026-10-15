Преминуо Мирко Цетински, отац Тонија Цетинског

Аутор:АТВ редакција
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Истарски пјевач Мирко Цетински преминуо је у четвртак, у 78. години, након дуге и тешке болести. Музичку каријеру градио је шест деценија, а јавност га памти и као оца пјевача Тонија и Матеа Цетинског.
Мирко Цетински рођен је 1948. године у Пули. Први јавни наступ имао је 1962. године на такмичењу „Први аплауз“ у родном граду. На фестивалу „Мелодије Истре и Кварнера“ први пут је наступио 1968. године.
Важан тренутак у његовој каријери догодио се 1972. године на Загребачком фестивалу, гдје је извео пјесму „Моје лудо срце“. Тај наступ донио му је нове ангажмане, турнеје и прву Златну плочу.
Током каријере објавио је бројне пјесме, међу којима су познатије „Плачи, плачи, гитаро“, „Пођи са мном до Ровиња“ и „На једрењу“.
Посебно мјесто у његовом музичком опусу заузима пјесма „Виециа Батана“, посвећена Ровињу. Пјевао је на хрватском и италијанском језику, као и на њиховим дијалектима. За пјесму „Купил сам ти прстенац“ освојио је награду публике на фестивалу „Мелодије Истре и Кварнера“.
Одржао је 24 турнеје по Сједињеним Америчким Државама, четири по Аустралији и стотине концерата широм Европе.
„Никада нисам престао да пјевам јер је пјевање мој живот“, рекао је у једном интервјуу.
Осим у музици, Цетински је био активан и у медијском животу Истре. Био је један од оснивача Радија Ровињ, који је почео са емитовањем 14. фебруара 1997. године. Желио је да град добије сопствену радио-станицу која би информисала и повезивала локалну заједницу.
Град Ровињ додијелио му је 2023. године Златну медаљу за допринос музици и развоју локалног радија.
Посљедњи испраћај биће одржан у кругу породице, која је замолила за мирно и дискретно изражавање саучешћа. Датум и мјесто комеморације биће објављени накнадно.
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