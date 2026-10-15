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Преминуо Мирко Цетински, отац Тонија Цетинског

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15.10.2026 15:48

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Преминуо Мирко Цетински, отац Тонија Цетинског
Фото: Printscreen/Youtube/HRT

Истарски пјевач Мирко Цетински преминуо је у четвртак, у 78. години, након дуге и тешке болести. Музичку каријеру градио је шест деценија, а јавност га памти и као оца пјевача Тонија и Матеа Цетинског.

Мирко Цетински рођен је 1948. године у Пули. Први јавни наступ имао је 1962. године на такмичењу „Први аплауз“ у родном граду. На фестивалу „Мелодије Истре и Кварнера“ први пут је наступио 1968. године.

Важан тренутак у његовој каријери догодио се 1972. године на Загребачком фестивалу, гдје је извео пјесму „Моје лудо срце“. Тај наступ донио му је нове ангажмане, турнеје и прву Златну плочу.

Током каријере објавио је бројне пјесме, међу којима су познатије „Плачи, плачи, гитаро“, „Пођи са мном до Ровиња“ и „На једрењу“.

Посебно мјесто у његовом музичком опусу заузима пјесма „Виециа Батана“, посвећена Ровињу. Пјевао је на хрватском и италијанском језику, као и на њиховим дијалектима. За пјесму „Купил сам ти прстенац“ освојио је награду публике на фестивалу „Мелодије Истре и Кварнера“.

Одржао је 24 турнеје по Сједињеним Америчким Државама, четири по Аустралији и стотине концерата широм Европе.

„Никада нисам престао да пјевам јер је пјевање мој живот“, рекао је у једном интервјуу.

Оснивање Радија Ровињ

Осим у музици, Цетински је био активан и у медијском животу Истре. Био је један од оснивача Радија Ровињ, који је почео са емитовањем 14. фебруара 1997. године. Желио је да град добије сопствену радио-станицу која би информисала и повезивала локалну заједницу.

Град Ровињ додијелио му је 2023. године Златну медаљу за допринос музици и развоју локалног радија.

Посљедњи испраћај биће одржан у кругу породице, која је замолила за мирно и дискретно изражавање саучешћа. Датум и мјесто комеморације биће објављени накнадно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Мирко Цетински

Тони Цетински

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