Српски тенисер суспендован на 24 године због намјештања мечева: На терен тек 2050. године!

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Стефан Милићевић (29) суспендован је на чак 24 године због озбиљних кршења антикорупцијских правила у тенису. Међународна агенција за интегритет тениса (ИТИА) терети га за намјештање мечева, покушаје манипулације резултатима, али и врбовање других играча за корупционашку мрежу.
Милићевић ће, према изреченој казни, моћи да се врати тенису тек 8. октобра 2050. године, под условом да у међувремену не буде других препрека за његов повратак, па је фактички завршио каријеру! Такође, мораће да плати и 70.000 долара!
Према наводима ИТИA, српски тенисер је у периоду од 2022. до 2024. године учествовао у намјештању шест мечева, укључујући пет сусрета у којима је и сам играо. Такође, оптужен је да је покушао да намјести још шест мечева.
Истрага је показала и да је Милићевић у истом периоду врбовао друге професионалне тенисере како би их укључио у корупционашку мрежу.
Serbian tennis player Stefan Milićević has been suspended for 24 years for significant breaches of tennis' anti-corruption rules.
https://t.co/km8TOOwU76 https://t.co/atmvzTbA80— International Tennis Integrity Agency (@itia_tennis) October 15, 2026
Додатну тежину случају даје чињеница да Милићевић није желио да сарађује са истражиоцима ИТИA током поступка.
Стефан Милићевић је српски тенисер који се током каријере није пробио у врх свјетског тениса. Рођен је 1997. године у Београду, а тенисом је почео да се бави са пет година у Тениском клубу „Олимп“. Његов најбољи пласман на АТП ранг-листи забиљежен је у августу 2014. године, када је заузимао 1.338. мјесто.
На АТП профилу пише да је од тениса зарадио 4.858 долара. Посљедњи меч који је одиграо и који је заведен на АТП нивоу турнира био је меч у Куршумлијској Бањи 10. јуна 2024. године, када је поражен у дублу са Душаном Обрадовићем резултатом 6:1, 6:2 од руског дубла Савелиј Иванов – Сава Полухин.
Био је шампион Србије у конкуренцији до 16 година и, како је својевремено испричао у једном интервјуу, када је прије 13 година постао шампион Србије, имао је част да упозна Новака Ђоковића и најбоље српске тенисере и тенисерке тог времена.
За разлику од највећих српских тениских имена, Милићевић није остварио запажен међународни успјех на највишем нивоу, а његово име сада је доспјело у жижу јавности због једног од најтежих дисциплинских случајева у тенису и најтеже казне у историји.
(Телеграф)
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