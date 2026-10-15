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Српски тенисер суспендован на 24 године због намјештања мечева: На терен тек 2050. године!

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15.10.2026 16:24

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тенис лоптица мрежа терен
Фото: Pexel/Sergio Arteaga

Српски тенисер Стефан Милићевић (29) суспендован је на чак 24 године због озбиљних кршења антикорупцијских правила у тенису. Међународна агенција за интегритет тениса (ИТИА) терети га за намјештање мечева, покушаје манипулације резултатима, али и врбовање других играча за корупционашку мрежу.

Милићевић ће, према изреченој казни, моћи да се врати тенису тек 8. октобра 2050. године, под условом да у међувремену не буде других препрека за његов повратак, па је фактички завршио каријеру! Такође, мораће да плати и 70.000 долара!

Према наводима ИТИA, српски тенисер је у периоду од 2022. до 2024. године учествовао у намјештању шест мечева, укључујући пет сусрета у којима је и сам играо. Такође, оптужен је да је покушао да намјести још шест мечева.

Истрага је показала и да је Милићевић у истом периоду врбовао друге професионалне тенисере како би их укључио у корупционашку мрежу.

Додатну тежину случају даје чињеница да Милићевић није желио да сарађује са истражиоцима ИТИA током поступка.

Ко је Стефан Милићевић?

Стефан Милићевић је српски тенисер који се током каријере није пробио у врх свјетског тениса. Рођен је 1997. године у Београду, а тенисом је почео да се бави са пет година у Тениском клубу „Олимп“. Његов најбољи пласман на АТП ранг-листи забиљежен је у августу 2014. године, када је заузимао 1.338. мјесто.

На АТП профилу пише да је од тениса зарадио 4.858 долара. Посљедњи меч који је одиграо и који је заведен на АТП нивоу турнира био је меч у Куршумлијској Бањи 10. јуна 2024. године, када је поражен у дублу са Душаном Обрадовићем резултатом 6:1, 6:2 од руског дубла Савелиј Иванов – Сава Полухин.

Био је шампион Србије у конкуренцији до 16 година и, како је својевремено испричао у једном интервјуу, када је прије 13 година постао шампион Србије, имао је част да упозна Новака Ђоковића и најбоље српске тенисере и тенисерке тог времена.

За разлику од највећих српских тениских имена, Милићевић није остварио запажен међународни успјех на највишем нивоу, а његово име сада је доспјело у жижу јавности због једног од најтежих дисциплинских случајева у тенису и најтеже казне у историји.

(Телеграф)

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Тагови :

тенисер

суспензија

намјештање мечева тенис

Стефан Милићевић

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