Нови крах Арине Сабаленке!

Аутор:АТВ редакција
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Америчка тенисерка Ен Ли пласирала се у осмину финала WTA турнира у Вухану, пошто је у другом колу побиједила Белорускињу Арину Сабаленку резултатом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).
Меч је трајао два сата и 28 минута. Бјелорускиња је добила први сет са једним брејком, да би други изгубила на исти начин.
Трећи сет је донио највећу драму и рјешен је тек у тај-брејку у ком је Ли била концентрисанија и ефикаснија у одлучујућим моментима искористивши прву меч лопту.
Сабаленка је другопласирана тенисерка свијета, док се Ли налази на 31. мјесту WTA листе.
Арина је, претходно, рано изгубила и на турниру у Пекингу, док је трећи пораз у посљедња четири меча уписала у финалу УС опена.
Америчка тенисерка ће у осмини финала турнира у Кини играти против Џенис Тјен из Индонезије.
WTA турнир у Вухану игра се за наградни фонд од 4.088.211 долара.
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