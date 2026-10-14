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Нови крах Арине Сабаленке!

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14.10.2026 16:59

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Арина Сабаленка из Бјелорусије реагује у трећем колу женског сингла против Чехиње Николе Бартункове на Отвореном тениском турниру Кине у Пекингу у недјељу, 4. октобра 2026.
Фото: AP Photo/Achmad Ibrahim / Tanjug

Америчка тенисерка Ен Ли пласирала се у осмину финала WTA турнира у Вухану, пошто је у другом колу побиједила Белорускињу Арину Сабаленку резултатом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

Меч је трајао два сата и 28 минута. Бјелорускиња је добила први сет са једним брејком, да би други изгубила на исти начин.

Трећи сет је донио највећу драму и рјешен је тек у тај-брејку у ком је Ли била концентрисанија и ефикаснија у одлучујућим моментима искористивши прву меч лопту.

Сабаленка је другопласирана тенисерка свијета, док се Ли налази на 31. мјесту WTA листе.

Арина је, претходно, рано изгубила и на турниру у Пекингу, док је трећи пораз у посљедња четири меча уписала у финалу УС опена.

Америчка тенисерка ће у осмини финала турнира у Кини играти против Џенис Тјен из Индонезије.

WTA турнир у Вухану игра се за наградни фонд од 4.088.211 долара.

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Тагови :

Арина Сабаленка

тенис

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