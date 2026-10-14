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Италијанска тенисерка доживјела тешку повреду, судија одмах утрчао у терен

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14.10.2026 15:19

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Италијанска тенисерка доживјела тешку повреду, судија одмах утрчао у терен
Фото: X/@WTAIvan

Италијанска тенисерка Елеонора Алвиси доживјела је једну од најтежих повреда на тениској сцени ове године, због чега је била приморана предати меч на ИТФ турниру у Санта Маргерита ди Пули.

Несретан тренутак догодио се у тај-брејку другог сета против Швеђанке Елисабет Ског. 23-годишња Алвиси је покушала истрчати на једну лоптицу и ући дубље у терен, али је запела за неравнину и нагомилани шљунак на шљаци, након чега је услиједио тежак пад.

Према првим информацијама, ријеч је о озбиљној повреди кољена. Нога јој је практично остала заглављена у шљаци, а главни судија је одмах притрчао како би пружио помоћ и провјерио здравствено стање несрећна тенисерке.

Италијанку морали су изнијети с терена, а под великим је знаком питања хоће ли се уопште моћи вратити такмичењима до краја сезоне.

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Тагови :

тенис

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