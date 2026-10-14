Италијанска тенисерка доживјела тешку повреду, судија одмах утрчао у терен

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Италијанска тенисерка Елеонора Алвиси доживјела је једну од најтежих повреда на тениској сцени ове године, због чега је била приморана предати меч на ИТФ турниру у Санта Маргерита ди Пули.
Несретан тренутак догодио се у тај-брејку другог сета против Швеђанке Елисабет Ског. 23-годишња Алвиси је покушала истрчати на једну лоптицу и ући дубље у терен, али је запела за неравнину и нагомилани шљунак на шљаци, након чега је услиједио тежак пад.
Према првим информацијама, ријеч је о озбиљној повреди кољена. Нога јој је практично остала заглављена у шљаци, а главни судија је одмах притрчао како би пружио помоћ и провјерио здравствено стање несрећна тенисерке.
Италијанку морали су изнијети с терена, а под великим је знаком питања хоће ли се уопште моћи вратити такмичењима до краја сезоне.
La italiana Eleonora Alvisi se acaba de lesionar de la rodilla.
Por su reacción (no pongáis el volumen muy alto) no tiene muy buena pinta… https://t.co/zMcKxr5VkM— Iván Sánchez (@WTAIvan) October 13, 2026
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму