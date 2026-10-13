Зверев послије драме у четвртфиналу Шангаја

Аутор:АТВ редакција
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Тенисер Александар Зверев савладао је Александра Бублика са 2:1 (7:6, 4:6, 7:6) у сетовима и пласирао се у четвртфинале мастерса у Шангају.
Публика је гледала прави тениски трилер који је трајао готово три сата, а Зверев је тек послије велике драме успио да сломи отпор неугодног ривала.
Први сет донио је огромну борбу. Бублик је имао чак три везане сет-лопте, али Немац је успио да се извуче из тешке ситуације и освоји сет послије тај-брејка.
Казахстанац је узвратио у другом сету. Један брејк предности био му је довољан да изједначи резултат и одведе меч у одлучујући трећи сет.
А онда је услиједила нова драма! Одлука је поново пала у тај-брејку, у којем је Зверев показао класу и потпуно надиграо Бублика, славивши са убједљивих 7:1.
Нијемац је тако изборио пласман међу осам најбољих у Шангају, гдје га сада чека нови тежак изазов – дуел са аустралијским тенисером Алексом де Минором.
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