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Зверев послије драме у четвртфиналу Шангаја

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13.10.2026 16:27

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Александар Зверев из Њемачке реагује током меча четвртфинала у мушком синглу против Новака Ђоковића из Србије на тениском турниру Кине у Пекингу, у недјељу, 4. октобра 2026. године.
Фото: Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Тенисер Александар Зверев савладао је Александра Бублика са 2:1 (7:6, 4:6, 7:6) у сетовима и пласирао се у четвртфинале мастерса у Шангају.

Публика је гледала прави тениски трилер који је трајао готово три сата, а Зверев је тек послије велике драме успио да сломи отпор неугодног ривала.

Први сет донио је огромну борбу. Бублик је имао чак три везане сет-лопте, али Немац је успио да се извуче из тешке ситуације и освоји сет послије тај-брејка.

Казахстанац је узвратио у другом сету. Један брејк предности био му је довољан да изједначи резултат и одведе меч у одлучујући трећи сет.

А онда је услиједила нова драма! Одлука је поново пала у тај-брејку, у којем је Зверев показао класу и потпуно надиграо Бублика, славивши са убједљивих 7:1.

Нијемац је тако изборио пласман међу осам најбољих у Шангају, гдје га сада чека нови тежак изазов – дуел са аустралијским тенисером Алексом де Минором.

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Тагови :

Александар Зверев

Шангај

АТП

тенис

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