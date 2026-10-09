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Најбизарнији меч Новака Ђоковића: Нико не зна шта му се дешавало тај дан

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09.10.2026 12:50

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Најбизарнији меч Новака Ђоковића: Нико не зна шта му се дешавало тај дан
Фото: X

Новак Ђоковић важи за једног од најспретнијих тенисера у историји, а његова способност да одржи равнотежу и стигне готово немогуће лоптице годинама одушевљава љубитеље тениса. Ипак, током једног финала прије 13 година догодило се нешто што и данас изазива бројне реакције.

Ријеч је о финалу Мастерса у Шангају, одиграном 13. октобра 2013. године, у којем је Ђоковић одмјерио снаге са Аргентинцем Хуаном Мартином дел Потром.

Српски тенисер одлично је започео меч и први сет добио убједљивим резултатом 6:1. Међутим, почетком другог сета услиједила је необична сцена.

Необични покрети и губитак равнотеже

Ђоковић је у неколико наврата дјеловао као да губи контролу над покретима. Приликом извођења форхенда правио је неуобичајене кораке, губио равнотежу и промашивао ударце који му иначе не представљају проблем.

Поједини покрети изгледали су толико необично да су снимци тих поена годинама касније поново почели да се шире друштвеним мрежама.

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Промјена у игри била је очигледна. Након доминације у првом сету, Ђоковић је на почетку другог изгубио сервис, док је Дел Потро заиграо знатно агресивније и повео са 3:0. Аргентинац је предност сачувао до краја и освојио сет резултатом 6:3.

На крају ипак освојио титулу

Упркос паду у игри, Ђоковић је успио да се врати и добије једно од најнеизвјеснијих финала те сезоне.

Трећи сет донио је велику борбу. Дел Потро је успио да спаси двије меч лопте и избори тај-брејк, али је Ђоковић у одлучујућим тренуцима био сигурнији.

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Славио је са 7:3 у тај-брејку, чиме је дошао до друге узастопне титуле на Мастерсу у Шангају.

Меч је трајао два часа и 32 минута, а Ђоковић је освојио 39. титулу у каријери.

Ипак, поред велике побједе, у сјећању дијела тениске публике остали су и необични покрети из другог сета, за које ни данас нема поузданог, јавно потврђеног објашњења.

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Тагови :

Новак Ђоковић

тенис

Шангај

АТП

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