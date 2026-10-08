Новак Ђоковић поново на Олимпијским играма?

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић је у Пекингу стигао до своје 102. АТП титуле, сачувао је савршен учинак у кинеској престоници са 34 побједе из исто толико мечева, а након седмог пехара у том граду, тениски тренер Горан Бубањ сумирао је утиске након великог успјеха.
Ђоковић је сада пришао на само један трофеј заостатка у односу на Роџера Федерера, ово му је и 21. узастопна година како је освајао макар један пехар, чиме је продужио сопствени рекорд.
Тениски тренер Горан Бубањ је истакао да се Ђоковићева дуговјечност данас огледа у његовом приступу тенису током дугог низа година.
„Та његова дуговјечност је у ствари посљедица његовог приступа спорту и тенису уопште. Значи, тај професионализам, та одрицања која је он имао током каријере му се исплаћују да каријера дуже траје. Е сад, што се тиче самог овог турнира, некако је људски да кад након скоро двије деценије доживите први пут два пораза заредом у првом колу, нарочито на Ју-Ес опену, што је за њега нестварно, да тражите уточиште у неком окружењу које вам је увијек било склоно. А то је Кина и Пекинг. И он је тамо увијек био добродошао“, почео је Бубањ.
Он је управо ту прихваћеност у Кини истакао као важан аспект Новаковог успјеха у Пекингу.
„Овдје је апсолутно прихваћен, и онда је дивно што је успио ту да нађе енергију и да овај турнир, који није почео баш савршено, и прво и друго коло је била борба, али онда је показао да стварно та енергија коју му даје публика, он враћа са пуним резултатом“, истакао је Бубањ.
Тениски стручњак је анализирао и сам квалитет Ђоковићевих игара.
„Стиче се утисак да, што се тиче технике, идеје, да ту апсолутно никаквих проблема нема, да је само питање да ли тијело може то више да испрати. И да је ту негдје предност ових млађих, који нису толико ни тактички ни вјероватно технички на његовом нивоу, али могу да играју и брже да трче. Е, видите, сад он, пошто је објективно у годинама, кад не може тај стил игре да примјењује, он скраћује поене. Значи, са много више ризика игра. И кад му то пође за руком, онда мислим да је и даље на нивоу на којем је био и прије и може да остварује добре резултате“, навео је Бубањ.
Он наводи да ће Новаку бити тешко да све понови у Шангају.
„Да вам кажем, ово је прво нека његова сатисфакција, нешто да је он све те 'невјерне Томе', да их тако назовем, разувјерио и показао да може. Не вјерујем да ће у Шангају поновити тај резултат. Јако је тежак турнир, тешке противнике има од самог почетка, али му то даје неки подстицај да иде прије свега ка завршном турниру у Торину, гдје ће бити најбољих осам, гдје има велике шансе да учествује, а свакако и да се припреми за Аустралијан опен, гдје би опет могао да дође до неког резултата доброг, а ја се искрено надам можда и до гренд слема“, истакао је Бубањ.
На питање о томе до када Ђоковић намјерава да игра тенис, и искусни стручњак вјерује у ријечи освајача 24 гренд слем трофеја.
„Па он је сам зацртао, и јавно и овако приватно, да хоће да буде на Олимпијским играма у Лос Анђелесу. И ја вјерујем да ће он то остварити. Да ли ће он тамо моћи да иде на неки резултат, врло је тешко прогнозирати. Али ако краткорочно гледамо, мислим да ће наредних пар мјесеци такође да утиче значајно на читаву идућу годину, па чак и на те Олимпијске игре“, закључио је Горан Бубањ у Јутарњем програму РТС-а.
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