Ђоковић послао јасну поруку ривалима након Пекинга

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић изјавио је данас послије освајања титуле на турниру у Пекингу да му то значи много више од самог трофеја.
Такође послао је јасну поруку ривалима поручувши им да свакога може да побиједи када се добро осјећа.
Ђоковић је дошао до седме титуле у Пекингу и 102. у каријери након што му је Алекс де Минор предао финални меч због повреде при резултату 7:6 (7:3), 0:1.
"Прије 11 година сам играо овдје посљедњи пут. Увијек имам највећа очекивања од себе, замишљам себе са трофејем. Ово је мјесто гдје никада нисам изгубио. Нисам имао такве рекорде у посљедње вријеме. Било је доста успона и падова, здравствених и физичких проблема. Сада сам се добро осјећао на терену, када је тако могу да побиједим и најбоље и то сам показао ове недјеље Желим да се захвалим свом тиму због стрпљења, много ми значе. Овај титула ми значи много више од самог једног трофеја", рекао је Ђоковић на терену послије меча.
Он је пожелио Де Минору да се брзо опорави и врати на терен.
Тенис
Ђоковић шампион Пекинга! Де Минор предао меч
"Нисам поменуо Алекса на почетку, извини због тога. Надам се да ћеш се опоравити брзо, желим ти све најбоље", изјавио је српски тенисер. Ђоковић је истакао да се у Пекингу осјећа лијепо и да је то један од разлога због којих никада није поражен на турниру у главном граду Кине.
"Од почетка сам играо овај турнир, константно сам долазио, обожавам овај стадион. Људи су страствени, они су дио овог успјеха, ту нема дилеме", поручио је Ђоковић.
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