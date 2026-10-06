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Шок у свијету тениса: Јаник Синер завршио сезону!

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06.10.2026 10:50

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тенисер Јаник Синер
Фото: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Први тенисер свијета, Јаник Синер, обратио се путем свог Инстаграма свим навијачима и саопштио је да је завршио сезону и да мора на третмане за кољено.

Синер већ неко вријеме није играо, пропустио је и УС Опен, а сада је званично најавио да се неће такмичити до краја 2026. године, јер мора да размишља на дуже стазе о својој каријери.

- Здраво свима, волио бих да вам дам мали "апдејт". Заједно са докторима смо одлучили да ми је потребан третман за моје кољено, што значи да је сезона 2026. званично завршена. Посљедњих неколико година, нарочито крај сезоне у Торину су ми донели много прелијепих осјећања и емоција, а ове године ће то бити много другачије, али у овом тренутку морам да размишљам о својој каријери на дуже стазе. Даћу све од себе да се вратим на 100 одсто. Хвала вам на подршци и надам се да се ускоро видимо на терену - поручио је Јаник Синер.

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Тагови :

Јаник Синер

тенис

повреда

Кољено

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