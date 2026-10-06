Ђоковић: Жао ми је због Медведева, знам како се осјећа

Аутор:АТВ редакција
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Српски тенисер Новак Ђоковић рекао је после победе над Данилом Медведевом да му је криво због начина на који је меч окончан, као и да зна како је када дисквалификација одлучи победника важног дуела. Медведев је у другом сету погодио лоптицом једног гледаоца, због чега је Ђоковић аутоматски прошао у финале турнира у Пекингу.
Ђоковић је послије меча изразио жаљење због инцидента, али и разумијевање за руског тенисера, јер је и сам доживио дисквалификацију у сличним околностима.
"Помало шокантно. Жао ми је особе, искрено нисам видио шта се догодило. Надам се да није озбиљно повређена, али с друге стране ми је жао и Данила. Знам тачно како се осјећа када будеш дисквалификован у великом мечу. Мене су дисквалификовали на Ју-Ес опену 2020. године у сличним околностима. Сигуран сам да Данил није желио намјерно да се то догоди. Једноставно, дешавају се такве ствари", рекао је Ђоковић.
Српски тенисер је у тренутку прекида био на само три поена од побједе.
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Медведев послије дисквалификације: "Осјећао сам се ужасно, покушавам да га нађем"
"Била је то исцрпљујућа борба. Заиста нисам желио да меч оде у трећи сет. Увијек је велика борба против Данила и веома је тешко играти против њега када добро осјећа лопту, посебно у споријим условима. Али идемо даље", додао је Ђоковић.
Медведев је лоптицу послао ка трибинама у тренутку фрустрације, а послије дуже консултације судија је одлучио да га дисквалификује. Одлуку је руском тенисеру саопштио судија Мохамед Лајани.
Због дисквалификације Медведев ће остати без бодова и новчане награде освојених на турниру у Пекингу.
Ђоковић ће се за титулу у Пекингу борити против Алекса де Минора, који је до финала стигао послије предаје Хуберта Хуркача при вођству Аустралијанца 6:4, 3:2.
Српски тенисер има три побједе у четири досадашња дуела са Де Минором, а у Пекингу ће играти своје ново финале.
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Ђоковић у окршају са „демонима“
"Увијек вјерујем у себе, да будем искрен. Осјећао сам да сам веома добро тренирао. Ипак, другачије је када играте званичан меч. Жријеб ми није био наклоњен, да будем искрен, јер сам од почетка играо тешке мечеве, али због тога је пласман у финале још слађи. Још једно финале. Нешто ме то у Пекингу стално вуче напред", истакао је Ђоковић.
Ђоковић је до финала побиједио Нуна Боржеса, Бу Јунчаокетеа, првог носиоца Александра Зверева и Медведева, који је у Пекинг стигао послије освојене титуле у Хангџоуу.
Уколико освоји титулу, Ђоковић ће наставити савршен учинак на турниру у кинеској престоници, на којем је до сада забиљежио 33 побједе из исто толико мечева и освојио шест трофеја.
(РТС)
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