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Парламент БиХ набавља четири аутомобила, процијењена вриједност 420.000 КМ

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06.10.2026 10:28

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Парламент БиХ набавља четири аутомобила, процијењена вриједност 420.000 КМ

Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине расписала је тендер за набавку четири службена возила, чија укупна процијењена вриједност износи приближно 420.000 КМ с ПДВ-ом.

Обавјештење о набавци објављено је данас, а заинтересовани понуђачи понуде могу доставити до 23. новембра у 12 сати. Отварање понуда заказано је истог дана у 13 сати у сједишту Парламентарне скупштине БиХ у Сарајеву.

Око 105.000 КМ по возилу

Процијењена вриједност набавке без ПДВ-а износи 358.974,36 КМ. То у просјеку представља око 105.000 КМ с ПДВ-ом по возилу, док ће коначна цијена бити позната након завршетка поступка.

Добављач ће бити изабран кроз отворени поступак, уз најнижу цијену као критериј за дод‌јелу уговора. Предвиђена је и електронска аукција, током које понуђачи могу снизити своје цијене.

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Четири возила набављају се у оквиру једног уговора. Парламентарна скупштина БиХ одлуку да набавку не подијели на лотове образложила је техничким и економским разлозима, без додатног појашњења у објављеном обавјештењу.

Наведено само за кога се набављају

Максимални рок за извршење уговора износи 60 дана, а од изабраног добављача тражиће се гаранција за извршење уговора.

У обавјештењу нису наведене марке, модели ни техничке карактеристике тражених аутомобила. Није прецизирано ни коме ће возила бити додијељена, већ је наведено да се набављају за потребе Парламентарне скупштине БиХ, преноси Кликс.ба.

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Тагови :

Парламентарна скупштина БиХ

nabavka automobila

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